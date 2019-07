Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą zachować ceny energii - oświadczenia do 27 lipca 2019 r.

Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r. Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Energii w tej sprawie. W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Polecamy: RODO 2019 – plusy i minusy zmian

reklama reklama



W ustawie dokonano m.in. podziału 2019 r. na dwa półrocza, pozostawiając uprawnienie do ceny z art. 5 ust. 1 ustawy odbiorcom końcowym wskazanym w art. 5 ust. 1a (odbiorcom w gospodarstwach domowych, mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom, jednostkom sektora finansów publicznych i innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) na cały 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

W związku z wejściem w życie ustawy należy zwrócić uwagę na obowiązek odbiorców końcowych energii elektrycznej, będących:

• mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami,

• szpitalami,

• jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,

• innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego, z którego wynika uprawnienie do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Ma to na celu umożliwienie przedsiębiorstwu energetycznemu odpowiedniego wykonania przepisów ustawy i jest konieczne ze względu na wyłączenie od dnia 1 lipca 2019 r. spod obowiązku z art. 5 ust. 1 ustawy średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw energochłonnych. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy

dany odbiorca końcowy jest np. małym, czy średnim przedsiębiorcą, niezbędne jest złożenie ww. oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Termin złożenia oświadczenia to 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 27.07.2019 r. Zwracam uwagę, że niezłożenie oświadczenia w ww. terminie skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Sposób realizacji obniżenia cen w II półroczu 2019 r. obrazuje poniższa tabela.