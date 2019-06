Małe i średnie firmy będą mogły być prosumentami

Oznacza to, że będą one mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z systemu opustów - podkreślił resort.

Pakiet prosumencki to efekt prac międzyresortowego zespołu ds. programu Energia Plus, kierowanego przez minister Jadwigę Emilewicz. Zgodnie z projektem status prosumenta będą mogły też uzyskać spółdzielnie działające na terenach wiejskich, które w największym stopniu zagrożone są ubóstwem energetycznym. Jak wyjaśnił resort, rozwiązanie to wprowadza realne zachęty do zrzeszania się lokalnych społeczności w formie spółdzielni lub spółdzielni rolników.

"Przyjęcie przez rząd pakietu prosumenckiego to kolejny krok na naszej drodze do zwiększania roli OZE w polskiej energetyce. Pakiet realizuje jeden z celów, które postawiliśmy sobie w ogłoszonym w styczniu programie Energia Plus. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli być prosumentami. To samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Liczę na to, że nasze regulacje staną się silnym impulsem do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. To z kolei poprawi jakość naszego powietrza. Przyjęty dziś projekt to jedna z dróg do zmniejszenia emisyjności naszej energetyki, bez szkody dla polskiej gospodarki" – mówi PAP minister Jadwiga Emilewicz.

Pakiet prosumencki przewiduje m.in.: wprowadzenie nowej definicji prosumenta energii odnawialnej i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej - prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW) - a także objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji.

"Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli +magazynować+ w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne" - wyjaśnia MPiT.

Pakiet przewiduje też rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co ma umożliwić korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców. A także rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW.

Inne rozwiązanie to wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Pakiet przewiduje też zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.