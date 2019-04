CEIDG 2019 - zdublowane wpisy będą usunięte

MPiT w ostatnich miesiącach dwukrotnie wysłało pocztą pisma w tej sprawie do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis. Prosiło ich o skorygowanie tej sytuacji.

Ministerstwo uprzedziło zarazem, że, w razie braku reakcji, z CEIDG wykreślone zostaną "zdublowane" wpisy, które nie zawierają danych takich, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń (dane te wymienia art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 – 6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy). Co ważne, jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje wymienionych powyżej danych, konsekwencją tego może być wykreślenie z CEIDG po 30 kwietnia 2019 r. wszystkich jego wpisów.

Wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy w CEIDG to zjawisko nieprawidłowe. Negatywnie wpływa ono na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć kłopot z ustaleniem właściwego wpisu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania swoich wpisów w ewidencji. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju.

Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu), w którym wskazuje datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Natomiast jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i jego wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Może wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, aby wskazana przez nich data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej była prawidłowa. Może być ona również przeszła, nawet sprzed kilku lat.

Wniosek o wykreślenie wpisu jest automatycznie przesyłany do innych urzędów państwowych (Urząd Skarbowy, ZUS). Prawidłowa data zaprzestania działalności gospodarczej pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących wpisu do CEIDG, np. w zakresie faktycznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma "zdublowane" (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.

W razie pytań, informacji przedsiębiorcom udzielają pracownicy Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw MPiT.

