Czy troska o przyszłość budowanej latami firmy jest powszechna? Poradnik o sukcesji „Zmiana warty” już w sprzedaży!

Dlaczego przedsiębiorcy, codziennie walczący o sukces swojej firmy , zaniedbują tak ważną rzecz, jak stworzenie podstaw do jej trwania i rozwoju również bez ich udziału?

Naszym zdaniem głównym problemem przedsiębiorców może być brak pogłębionej refleksji nad tym, jak rozwiązać podstawowe dylema­ty. Czy przekazać firmę potencjalnym spadkobiercom? Jeśli tak, to

któ­rym – gdy jest ich więcej niż jeden – oraz w jakiej formie i kiedy? Czy pozostawić następcom tylko własność firmy, czy też przekazać im ope­racyjne zarządzanie nią i wprowadzić w jej wszelkie tajemnice? I co zro­bić, gdy okaże się, że potencjalni spadkobiercy mają zupełnie inne plany na życie albo z innych powodów nie są gotowi czy też skłonni zaangażo­wać się w to właśnie przedsięwzięcie? Jaki model wówczas wybrać i jak skutecznie zabezpieczyć interesy zarówno rodziny, jak i firmy? A może zdecydować się na najprostsze rozwiązanie: firmę po prostu sprzedać, samemu zająć się tym, co się przez lata odsuwało w bliżej nieokreślo­ną przyszłość?

reklama reklama



Fot. Rebell Studio

Wiemy, że każdy właściciel firmy musi stworzyć własną koncepcję zmiany warty. Bo to on najlepiej zna firmę i swoich potencjalnych na­stępców. Aby jednak podjąć tę decyzję świadomie – znając jej wszystkie kon­sekwencje zarówno dla firmy, jej pracowników, jak i swoich bliskich, a także wszystkich osób oraz podmiotów, których dotyczy – każdy właś­ciciel firmy planujący sukcesję musi sobie odpowiedzieć na wiele pytań. W uzyskaniu odpowiedzi na nie ma pomóc książka „Zmiana warty” napisana w formie dialogu między przedsiębiorcą i jego doradcą, której wynikiem powinna być klarowna wizja firmowej sukcesji.

Publikacja jest wynikiem doświadczeń prawników i doradców podatkowych z Kancelarii Prawnej PragmatIQ z Poznania, którzy od wielu lat doradzają prywatnym przedsiębiorcom w kluczowych dla ich firm procesach sukcesji, restrukturyzacji i przekształceń własnościowych. Poradnik zawiera przejrzysty indeks rzeczowy pozwalający na łatwe odnalezienie szukanego zagadnienia, a 224 pytania i odpowiedzi, 143 praktyczne przykłady i odesłania do obowiązujących przepisów umożliwiają sprawne dotarcie do poszczególnych wątków.

Książka została opracowana w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 1 września 2018 r. i uwzględnia zapisy najnowszej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wchodzi w życie, w zasadniczej części, z dniem 25 listopada 2018 r.

Więcej na temat 3 dróg do sukcesji w firmie na portalu: www.zmianawarty.pl

Książka do kupienia na: www.ksiazka.zmianawarty.pl

Kilka ważnych liczb:

- w rejestrze zarejestrowanych jest zaledwie 217 000 testamentów

- tylko 8% dzieci planuje przejąć firmę po rodzicach

- 71 % właścicieli firm nie ma żadnych planów sukcesyjnych

- co miesiąc do CEIDG wpływa ok. 100 wniosków o wykreślenie podmiotu z ewidencji w związku ze śmiercią przedsiębiorcy



Fot. Rebell Studio



Fot. Rebell Studio