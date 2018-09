Polska Strefa Inwestycji

W Dzienniku Ustaw z 4 września 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia w sprawie udzielania pomocy publicznej niektórym przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje, a także rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym wyznaczające granice działania Zarządzających Obszarami - spółek strefowych. W mocy są także rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii upoważniające Zarządzających Obszarami do wydawania decyzji o wsparciu i dokonywania kontroli.

"Nowy system wspierania inwestycji to efekt długiej pracy. Pytaliśmy inwestorów o ich perspektywę, a samorządy o regionalne potrzeby, przeanalizowaliśmy, jak wyglądają modele wsparcia inwestorów w innych krajach, czy wreszcie staraliśmy się oprzeć nowy system na diagnozach i wskazaniach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To wszystko daje zrównoważony system wsparcia, który w miejscach mniej zindustrializowanych zachęca do inwestycji, a w regionach dobrze się rozwijających promuje innowacyjne i zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia" - powiedziała minister Emilewicz.

reklama reklama

Polecamy: Webinarium: Nowe obowiązki informacyjne i dokumentacyjne w zakresie cen transferowych

Polecamy: Wideoszkolenie: Przejazdy i dojazdy w podróżach służbowych

Jedna strefa inwestycyjna - co się zmieniło?

Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.

Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.

Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat. Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.

Nowa ustawa szansą dla wszystkich

Dzięki nowej ustawie zyskają: