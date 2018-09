Wdrożenie przepisów o cyberbezpieczeństwie przez firmy

Od 28 sierpnia 2018 r. obowiązuje ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560). To wykonanie unijnej dyrektywy nr 2016/1148 z 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, czyli dyrektywy NIS.

Formalnie zmienia się dużo. W praktyce, jak wskazują eksperci, może się zmienić niewiele. Na pewno jednak biznes słono za to zapłaci.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Nieznany katalog

Realizować postanowienia nowej ustawy będą musieli tylko niektórzy przedsiębiorcy. Co do zasady – co najmniej średniej wielkości. Kto – jeszcze dokładnie nie wiadomo. O tym zdecydują urzędnicy na podstawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy, których jeszcze nie ma. Zwraca na to uwagę Konfederacja Lewiatan.

– Wątpliwości budzi to, że do konsultacji z opóźnieniem skierowane zostały projekty obligatoryjnych rozporządzeń, których postanowienia będą bardzo istotne dla całego systemu ochrony cyberprzestrzeni, a tym samym mają kluczowy wpływ na ocenę całości proponowanych rozwiązań. Ustawa powinna być konsultowana i procedowana w pakiecie wraz ze wszystkimi (przynajmniej obligatoryjnymi) aktami wykonawczymi – zaznacza dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy, którzy będą musieli stosować się do wielu przepisów ustawy, to tzw. operatorzy usług kluczowych. Za takiego zostanie uznany podmiot, który będzie spełniał łącznie następujące warunki:

będzie świadczył usługę kluczową wymienioną w wykazie usług kluczowych,

świadczenie tej usługi będzie zależeć od systemów informacyjnych,

incydent (zdarzenie teleinformatyczne) miałoby istotny skutek zakłócający świadczenie usługi,

będzie jednym z podmiotów wymienionych w załączniku do ustawy.

Uznanie przedsiębiorcy za operatora usługi kluczowej będzie odbywało się w formie wydania decyzji administracyjnej. Od czasu jej otrzymania przedsiębiorca powinien realizować postanowienia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i dopiero od dnia otrzymania decyzji będzie można egzekwować od niego odpowiedzialność za ewentualne naruszenia.

– Wiele podmiotów może być zaskoczonych otrzymaniem decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej – przyznaje dr Marek Porzeżyński, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Wybór koordynatora

Podmioty, które zostaną wskazane przez rządzących, będą przede wszystkim musiały wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej. To, co najistotniejsze: przedsiębiorca będzie musiał stale monitorować swoje systemy, weryfikować, czy nie dochodzi do żadnych prób ataków sieciowych. Muszą też zostać ustalone możliwie najbardziej precyzyjne procedury, co robić w sytuacji zagrożenia.