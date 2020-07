Czy można odstąpić od umowy o dzieło w związku z epidemią

Zatrudniam 4 osoby na umowę o dzieło. Każda z nich musi pozyskać dane, by stworzyć jeden raport. W związku z wprowadzonym stanem epidemii osoby przyjmujące zamówienie nie mają możliwości by pozyskać te dane. W jaki sposób rozwiązać taką umowę nie płacąc wynagrodzenia? Czy znajdują w takim przypadku zastosowanie jakieś nowe rozwiązania w związku z wprowadzonym stanem epidemii? Czy można powołać się na siłę wyższą? Czy osoba przyjmująca zamówienie może zrezygnować z wykonania dzieła, jeżeli tak to w jaki sposób?