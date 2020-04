Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a COVID-19

Na podstawie art. 52 ww. ustawy znowelizowano art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowelizacja wydłużyła termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) z 6 do 9 miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. do 13 lipca 2020 r.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

reklama reklama



Przesunięcie terminu zgłoszeń do CRBR do dnia 13 lipca 2020 r. jest uzasadnione zdaniem państwa potrzebą nienakładania na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków czy obciążeń w uwagi na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy w związku z epidemią COVID-19.

Dla przypomnienia - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr ten ma na celu gromadzenie danych dotyczących beneficjentów spółek rzeczywistych:

jawnych,

komandytowych,

komandytowo-akcyjnych,

z ograniczoną odpowiedzialnością,

prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.),

akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Celem CRBR jest pomoc w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale także zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Przyczyni się również do zwiększenia kontroli społecznej – z uwagi na fakt, że rejestr ten jest jawny a jego przeglądanie nie podlega opłacie, co oznacza, że każdy, podobnie jak w przypadku Rejestru Przedsiębiorców KRS, może mieć do niego dostęp.

Zmiana terminu zgłoszeń dotyczy tylko podmiotów, które zostały wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), czyli przed 13 października 2019 r. Oznacza to, że spółki zakładane po tej dacie muszą dokonywać rejestracji w CRBR w terminie 7 dni od dnia założenia spółki.

Polecamy serwis: Spółki