Wraca rynek pracownika [RAPORT]

Sytuacja na rynku pracy napawa optymizmem. Liczba ofert opublikowanych w internecie była w kwietniu rekordowa, najwyższa od początku pandemii.

Kolejny miesiąc z rzędu możemy z optymizmem patrzeć na sytuację na rynku pracy. Liczba ofert opublikowanych w internecie była w kwietniu rekordowa, najwyższa od początku pandemii.

Jak oceniają eksperci The Adecco Group, sytuacja do końca lata będzie się stale poprawiać. W kwietniu w polskim internecie opublikowano prawie 300 tys. ofert pracy. To aż 15 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej (285 tys. ofert) i ponad 65 tys. więcej niż w marcu rok temu (234 tys.), kiedy w Polsce zaczął się lockdown. Jak potwierdzają eksperci The Adecco Group, sytuacja jest widocznie lepsza niemal we wszystkich branżach. Otwarcie możemy już zatem mówić o wracającym do nas rynku pracownika.

W których branżach sytuacja poprawia się najszybciej?

Porównując liczbę ofert pracy w kwietniu do liczby ofert opublikowanych w marcu tego roku, widać znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników w branżach, które mocno ucierpiały w czasie pandemii, takich jak: hotelarstwo (14 tys. ofert wobec 9,8 tys. w marcu) czy produkcja (32 tys. ofert wobec 30 tys. w marcu). Sytuacja stale poprawia się również w budownictwie i nieruchomościach, handlu, inżynierii czy w będącym niezmiennie w dobrej kondycji IT.

Na tym samym poziomie obserwujemy z kolei liczbę ofert m.in. w marketingu, finansach i administracji. Kolejne doniesienia GUS dotyczące bezrobocia również mogą napawać nas optymizmem. W kwietniu bezrobocie wyniosło w Polsce 6,3 proc. wobec 6,4 proc. w marcu.

Jak przewidują eksperci The Adecco Group, jeszcze w tym roku spadnie poniżej 6 proc. Pomóc w tym ma m.in. luzowanie kolejnych obostrzeń, co pozwoli na otwieranie i rozwijanie kolejnych branż.

