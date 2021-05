ZUS: 75 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Od 1 czerwca przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS o dofinansowanie projektów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku ZUS przeznaczy na ten cel aż 75 mln zł, to o 25 mln więcej niż w latach poprzednich.

ZUS i poprawa bezpieczeństwa pracy

Inwestycje zgłoszone w ramach konkursu mają nie tylko poprawić bezpieczeństwo pracy, ale także zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Firmy mogą starać się m.in. o:

dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem, promieniowaniem,

zakupu sprzętu, który ograniczy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.

Pieniądze z dofinansowania z ZUS można przeznaczyć na przykład na urządzenia oczyszczające i wentylujące powietrze, oświetlenie, rusztowanie ruchome – przejezdne, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wind dekarskich czy środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników jak bariery tymczasowe, balustrady, pachołki, itp. Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu.

Ile wsparcia można dostać?

Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy.

Reklama

Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł). N

ajwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

- Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 5 tys. zł. W ramach programu dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w „Katalogu działań”. W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski można składać już od 1 czerwca do 30 czerwca. Przekazanie dokumentów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Na stronie BIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki.

Komu dofinansowanie nie przysługuje?

Na dofinansowanie nie może liczyć przedsiębiorca, który zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz podatkami. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA