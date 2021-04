Rynek pracy: rośnie zapotrzebowanie na pracownika

Przybywa ofert pracy

W marcu w polskim internecie opublikowano prawie 285 tys. ofert pracy. To aż jedna piąta więcej niż miesiąc wcześniej (241 tys. ofert) i 21 proc. więcej niż w marcu rok temu (234 tys.), kiedy w Polsce zaczął się lockdown.

Jak potwierdzają eksperci The Adecco Group, sytuacja jest widocznie lepsza niemal we wszystkich branżach. Oznacza to, że powoli możemy mówić o wracającym do nas rynku pracownika.

reklama reklama



W których branżach szukają pracownika?

Porównując liczbę ofert pracy w marcu do liczby ofert opublikowanych w lutym tego roku, widać znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników w branżach:

budownictwo i nieruchomościach,

logistyka i transport,

IT i telekomunikacja

produkcja.

„W tych branżach pojawiło w marcu aż 35 tys. ofert pracy więcej. W samym tylko IT, dla doświadczonych specjalistów, widzimy wzrost liczby ofert rok do roku aż o 70%” – podkreśla Piotr Płusa, Key Account Manager w The Adecco Group.

Fakt, że w przyszłość możemy spoglądać ostrożnie, ale z optymizmem, potwierdzają też dane dotyczące bezrobocia. Na początku kwietnia Eurostat poinformował, że Polska w lutym br. była krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej, na poziomie 3,1 proc. Podobna sytuacja miała miejsce miesiąc wcześniej.

Analiza rynku pracy Liczba ofert pracy opublikowanych w internecie była w marcu największa od początku pandemii

Nowe modele pracy

Co istotne, zmianom ulegają modele pracy proponowane przez pracodawców. Tam, gdzie jest to możliwe, oferowany jest model pracy zdalnej bądź hybrydowej. Ten trend pozostanie z nami nie tylko w najbliższych tygodniach, ale jak prognozują eksperci, na długie lata.

Z badań The Adecco Group wynika, że trzy na cztery osoby doceniają większą elastyczność swoich managerów oraz firm, deklarują, że chciałyby pracować w przyszłości w modelu hybrydowym i nie chcą wracać do pracy w 100% wykonywanej z biura. Aż 75% z nich podkreśla, że ważne jest dla nich, aby ich miejsca pracy zachowały otwartość na zmiany również po zakończeniu pandemii.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA