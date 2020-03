Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Wymagania wobec tłumacza przysięgłego



Chcąc zostać tłumaczem przysięgłym danego języka należy złożyć pisemny wniosek o możliwość odbycia Egzaminu na tłumacza przysięgłego. Odpowiedzi udziela przewodniczący komisji w ciągu roku od jego złożenia i wyznacza termin egzaminu. Trzeba spełnić warunek niekaralności, a także ukończenia studiów wyższych II stopnia w zakresie filologii języka, którego chce się zostać tłumaczem przysięgłym. Tutaj można stwierdzić, że najbardziej pożądane są osoby, które ukończyły filologię np. szwedzką, czy rosyjską, gdyż tłumaczy przysięgłych języka angielskiego czy niemieckiego jest dość sporo, a trzeba wiedzieć, że ilość tłumaczy przysięgłych na dany region jest określona. Osoba, która chce uzyskać uprawnienia musi zdać egzamin pisemny i ustny, zatem udowodnić znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym i umiejętność dokonywania tłumaczenia, również symultanicznego.



Kiedy można rozpocząć pracę?



Tłumacz przysięgły może zatrudnić się w większej firmie zajmującej się tłumaczeniami albo otworzyć własną działalność. Przede wszystkim musi jednak uprzednio otrzymać pieczęć tłumacza przysięgłego. Zaprzysiężenie odbywa się kilka razy do roku w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tłumacz w swojej pracy może spotkać się z wieloma dokumentami. Tłumaczenia mogą dotyczyć postanowień sądowych, np. dotyczących rozwodu, a także aktów z urzędu stanu cywilnego. Osoby rozwijające działalność firmy i starające się o europejski paten muszą uzyskać tłumaczenie na jeden z języków urzędowych, a więc angielski, niemiecki lub francuski. Będąc tłumaczem przysięgłym jednego z tych języków ma się zatem sporo pracy. Warto zwrócić uwagę, że oferty pracy dla tłumaczy przysięgłych, np. na Pracuj.pl wystawiają również przedsiębiorstwa, które poszukują tłumaczy do krótkotrwałej, okresowej współpracy. Warto prowadzić działalność również online, gdyż to przyszłość tej branży. Nic nie stoi na przeszkodzie, by tłumacz przysięgły dokonywał również zwykłych tłumaczeń. Jednak tłumacz bez uprawnień tłumacza przysięgłego nigdy nie może tłumaczyć dokumentów urzędowych.