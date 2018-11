Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe za czas urlopów związanych z rodzicielstwem

Wartość finansowanego przez Spółkę karnetu na zajęcia sportowe, o którym mowa w zapytaniu, w całości powinna podlegać opodatkowaniu. Kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek ZUS w opisanych okolicznościach należy natomiast ustalać poprzez podzielenie pełnej wartości karnetu za dany miesiąc przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i pomnożenie wyniku przez liczbę dni, w których pracownik nie korzystał z urlopu związanego z rodzicielstwem.

Zasadniczo każde świadczenie, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy w związku z podpisaną z nim umową o pracę, stanowi przychód ze stosunku pracy. Zaliczamy do niego także m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika czy też wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

reklama reklama

Wartość karnetu - przychodem opodatkowanym PIT

W przypadku karnetów sportowych finansowanych przez pracodawcę w całości ze środków obrotowych wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu ustala się według:

cen zakupu lub

cen stosowanych wobec innych odbiorców, jeżeli usługi, do których uprawnia karnet, wchodzą w zakres działalności gospodarczej pracodawcy ( art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ).

Jeżeli pracownik partycypowałby w kosztach nabycia karnetu, wówczas jego przysporzeniem majątkowym byłaby różnica pomiędzy:

ceną zakupu karnetu a

odpłatnością ponoszoną przez tego pracownika.

Przy wyznaczaniu kwoty przychodu w podanych w pytaniu okolicznościach (niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze świadczeniem nieodpłatnym czy też częściowo odpłatnym), należy odnosić się do wartości brutto karnetu (a więc z podatkiem VAT). Wynika to z faktu, iż gdyby pracownik sam nabywał karnet, to musiałby zapłacić cenę brutto. Znajduje to potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB2/415-992/13-2/WS), w której czytamy:

MF

(…) jeżeli podatnik będący osobą fizyczną (tutaj pracownik) otrzyma nieodpłatnie określone świadczenie - usługę, to ustalając kwotę przychodu z tego tytułu wpierw należy wziąć pod uwagę cenę, za jaką świadczenie zostało nabyte. Podkreślić przy tym należy, że ceną, poprzez którą definiuje się kwotę przychodu podatnika, jest cena brutto, tj. wraz z zawartym w niej podatkiem od towarów i usług. (…)

W konsekwencji wartość brutto karnetu powinna być doliczana do przychodów pracownika i opodatkowana podatkiem dochodowym.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe za czas urlopów związanych z rodzicielstwem

W artykule omówiono również karnety sportowe a składki ZUS.