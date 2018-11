Jak zarządzać czasem w pracy?

1. Zarządzanie to kwestia indywidualna

Już na wstępnie należy podkreślić, że nie ma jednej, uniwersalnej i zawsze sprawdzającej się zasady zarządzania czasem. Ludzie są różni, więc działają na nich odmienne strategie i motywacje. Chcąc być dobrym, cenionym pracownikiem, trzeba szukać metody działającej w konkretnym przypadku. Może być to przygotowywanie wieczorem bądź rano planu na cały nadchodzący dzień. Czasami sprawdza się robienie listy zadań priorytetowych oraz tych, które mogą poczekać. W większości przypadków praca cierpi jednak głównie na skutek czynników rozpraszających uwagę pracownika. To właśnie od ich znalezienia najlepiej zacząć starania w imię lepszego wykorzystania swojego czasu.

2. Namierzyć i usunąć rozpraszacze uwagi

Wielu pracowników ma w pracy stały dostęp do komputera oraz Internetu. Oczywiście zasadniczo narzędzia te mają im pomagać w sprawniejszym wykonywaniu obowiązków, jednak w praktyce pracodawcy często decydują się na wprowadzenie różnego rodzaju blokad. Objęte nimi zostają nie tylko serwisy społecznościowe, ale również portale plotkarskie, a nawet witryny sklepów internetowych. To właśnie z takich stron najczęściej korzystają pracownicy. Okazuje się jednak, że rozpraszająco może działać także zbyt częste zaglądanie do skrzynki mailowej. Odbieranie i pisanie wiadomości elektronicznych może należeć do obowiązków służbowych. Jednak specjaliści od zarządzania czasem sugerują, że najlepiej wyznaczyć sobie stałe pory otwierania maili. W efektywniejszym zarządzaniu czasem pomaga też porządek na biurku. Dzięki niemu bez trudu znajdzie się niezbędne materiały zawsze, gdy będą potrzebne. Utrzymanie ładu sprzyja również koncentracji na wykonywaniu konkretnego zadania.

3. Wielozadaniowość jest przereklamowana

Choć niektóre oferty pracy wciąż zawierają wymóg wielozadaniowości, to jednak do coraz większej liczby przełożonych zaczyna docierać fakt, że dobrego pracownika wyróżnia coś zupełnie przeciwnego. Zamiast zajmować się kilkoma rzeczami na raz, a w konsekwencji robiąc je wszystkie połowicznie, podwładny skupia się na jednym zadaniu w danym czasie. W ten sposób może wykonać je nie tylko szybciej, ale przede wszystkim dokładniej. O takie efekty chodzi w racjonalnym zarządzaniu czasem, którego wszyscy współcześni ludzie powinni się uczyć.

Przeglądając propozycje pracy na Pracuj.pl, często można natknąć się na samodzielność, jakiej pracodawca oczekuje od potencjalnych pracowników. Pod tym pojęciem kryje się również efektywne zarządzanie czasem. Przełożonym zależy, aby członkowie ich zespołów wywiązywali się ze swoich zadań w określonym terminie. Jeżeli dostrzega się swoje braki w tej kwestii, warto nad nimi popracować.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.