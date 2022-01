Podatki 2022 - jakie skutki dla przedsiębiorców oznacza wprowadzenie Polskiego Ładu? Jaka jest konsekwencja wprowadzenia podatku minimalnego?

Podatki 2022 - skutki dla przedsiębiorców

W 2022 r. przedsiębiorców czeka bardzo istotny wzrost obciążeń podatkowych i składkowych. W niektórych przypadkach nawet kilkudziesięcioprocentowy – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Zniesienie zryczałtowanej składki zdrowotnej na rzecz składki naliczanej od dochodu oznacza, że wszelkie trudności i problemy związane z ustaleniem podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, teraz będą komplikować obliczenie i zapłatę we właściwej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wszelkie korekty, błędy, spory z urzędami skarbowymi, przełożą się na problemy z rozliczeniem z ZUS. Ustawa wymusza aktualizację systemów księgowych, płacowych i sprawozdawczych, co poza poważnymi kosztami, generuje bardzo duże obciążenie pracowników odpowiedzialnych działów – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Podatek minimalny 2022

W kolejnym roku pandemii Covid-19 przedsiębiorcy zmuszeni zostali do wdrożenia wielkiej ilości zmian, która komplikuje bieżącą działalność i wymusza analizę i kalkulację czy obecnie stosowana forma opodatkowania jest najbardziej optymalną podatkowo. Wprowadzony tzw. podatek minimalny, który w założeniu był dedykowany nielicznym największym firmom, uderza przede wszystkim w najmniejsze i będące w najtrudniejszej sytuacji krajowe firmy. Istotnie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności i koszty kalkulacji podatku.

Polski Ład - błędy

– Usługi księgowe i doradztwa podatkowego stały się pożądane jak nigdy wcześniej. I na pewno będzie też tak w 2022 r., ponieważ niemal każdego dnia odkrywane są kolejne błędy ustawodawcy. Już w krótkim okresie vacatio legis, w dwóch różnych ustawach, zmieniano przepisy Polskiego Ładu. W najbliższych miesiącach należy się spodziewać kolejnych nowelizacji i objaśnień Ministra Finansów. Miejmy jedynie nadzieje, że wydanych możliwie szybko, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów i sporów podatników z administracją skarbową i ZUS – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Stabilność i przewidywalność systemu podatkowego

We wszystkich badaniach Lewiatana, w których pytamy o ocenę naszego systemu podatkowego, przedsiębiorcy wskazują, że najważniejsze dla rozwoju firmy jest przyjazne otoczenie regulacyjne. W szczególności: jednoznaczne i zrozumiałe przepisy prawa podatkowego, nowelizacje komunikowane z wyprzedzeniem, pogłębione konsultacje społeczne proponowanych zmian, szybkie objaśnianie i interpretowanie przepisów przez ministra finansów i Krajową Administrację Skarbową. Stabilność i przewidywalność systemu podatkowego wskazywane są jako bardziej istotne, niż wysokość stawek podatkowych.

– Niestety, każdy kolejny rok przynosi wiele zmian, wprowadzanych z różnych pobudek i z różnym uzasadnieniem. W poprzednich latach tysiące stron legislacji podatkowej to przepisy służące „uszczelnieniu systemu podatkowego” oraz wprowadzające nowe podatki i opłaty, obecnie, wchodzący w życie Polski Ład ma zwiększyć progresywność klina podatkowego w celu pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej. Czyli nieznacznie obniżyć opodatkowanie i oskładkowanie osób z najniższymi wynagrodzeniami przy jednoczesnej drastycznej podwyżce obciążeń dla przedsiębiorców i osób lepiej zarabiających. Podatkowy Polski Ład to ustawa, która z 1 stycznia 2022 r., wprowadziła ogrom zmian w przepisach podatkowych oraz regulujących ubezpieczenia zdrowotne przedsiębiorców i pracowników. Ustawa ta liczy 276 stron, uzasadnienie do niej to kolejne 262 strony. Reguluje niezwykle delikatną materię zobowiązań daninowych obywatela wobec państwa. Została uchwalona w ekspresowym tempie, bez poszanowania standardów prawidłowej legislacji oraz z niewystarczającym – 6 tygodniowym vacatio legis. Tryb opiniowania projektu ustawy skrytykowały nawet instytucje odpowiedzialne za nadanie przepisom właściwego standardu legislacyjnego tj. Rządowe Centrum Legislacyjne oraz Biura Legislacyjne Sejmu i Senatu. To ostatnie wskazało, że proponowane przepisy budzą liczne zastrzeżenia natury konstytucyjnej – dodaje Przemysław Pruszyński.