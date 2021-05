Jak pracownicy oceniają wsparcie pracodawców na home office? [SONDA]

Ponad 50% pracowników zdalnych została pozytywnie zaskoczona przez swoją firmę na home office. Co czwarty deklaruje, że podczas pracy zdalnej otrzymał benefit od pracodawcy więcej niż raz.

Jakie benefity na home office?

Wyniki sondy Dailyfruits „Pracodawca wsparciem pracowników na home office” pokazały, że aż 70% zapytanych pracowników uważa, firmy powinny zapewniać pracownikom benefity na home office. Respondenci wskazali także, które z benefitów są ich zdaniem najbardziej atrakcyjne podczas pracy zdalnej. Na pierwszym miejscu mimo faktu, że minął już rok od wybuchu pandemii znalazła się dopłata do wyposażenia stanowiska pracy na home office – 55% wskazań. Zdaniem 41% byłaby to świąteczna, okolicznościowa paczka. Co trzeci pracownik otrzymałby chętnie do domu przesyłkę ze zdrową żywnością, a 26% skorzystałoby z porad online specjalistów, na przykład dietetyka, psychologa czy trenera. Na kolejnych pozycjach znalazły się: produkty służące kreatywnemu spędzaniu czasu i relaksowi, wsparcie aktywności fizycznej np. przyrządy do ćwiczeń, integracja pracowników online oraz organizacja czasu wolnego.

Najczęściej paczka okolicznościowa

Pandemia sprawiła, że jak nigdy dotąd pracownicy zaczęli cenić benefity, związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz realnie odpowiadające im potrzebom. Benefity spełniające jedynie funkcje wizerunkowe straciły swoją użyteczność, ustępując miejsca prostszym rozwiązaniom, jak na przykład paczki na home office z produktami, wspierającymi zdrowie i odporność.

Co drugi spośród respondentów sondy został miło zaskoczony przez pracodawcę w okresie pracy zdalnej upominkiem, dofinansowanie lub innym benefitem.

Najczęściej była to:

okolicznościowa paczka – 48% odpowiedzi,

możliwość skorzystania z porad specjalistów online – 35% wskazań,

niespodzianki związane z organizacją czasu wolnego np. gry planszowe, dopłata do wyposażenia stanowiska pracy -19%,

wsparcie aktywności fizycznej w różnej formie -16%,

przesyłka ze świeżą żywnością do domu – 12% odpowiedzi.

Z otrzymanych benefitów i różnych form wsparcia pracodawcy na home office w 60% przypadków korzystał też partner/partnerka, dzieci a nawet cała rodzina.

A może integracja online?

Blisko połowa, zapytanych przez Dailyfruits pracowników zdalnych brała udział w zorganizowanych przez pracodawcę różnych formach integracji online. Zdaniem 57% respondentów sondy „Pracodawca wsparciem pracowników na home office” w najbliższej przyszłości w firmach powinny być organizowane takie działania. Ich przykładem jest wspólne gotowanie na żywo, gry konkursy czy nieformalne spotkania okolicznościowe.

Wykorzystując dostępne narzędzia do wirtualnych spotkań i wysyłając pracownikom na home office zestawy produktów, można zorganizować wspólny posiłek online dla pracowników czy nawet life cooking online z mistrzem kuchni. Ostatnie miesiące pokazały, że integracja, szczególnie w okresie pandemii, gdy rośnie zmęczenia pracą zdalną niesie za sobą szereg korzyści. Rozmowy w luźniejszej atmosferze, wzmacnianie przynależności do zespołu czy poczucia bezpieczeństwa to równie ważne elementy pracy, co benefity na home office.

Perspektywa ostatniego roku pokazała i uświadomiła wielu organizacjom, że coraz istotniejsze jest zadbanie nie tylko o wyniki finansowe firm, ale również o społeczny aspekt pracy.

Jakie benefity cieszą się największym zainteresowaniem wśród pracowników?

Ankiety sondażowa „Pracodawca wsparciem pracowników na home office” Dailyfruits została przeprowadzona wśród pracowników wykonujących pracę zdalną przez minimum 30 dni ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzięło w niej udział 374 respondentów. Sondaż przeprowadzono w dniach 23.04.2021 - 3.05.2021.

