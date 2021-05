Szczepienia w zakładach pracy - rusza pilotaż

Pilotaż szczepień w zakładach pracy jest już na finiszu. Pierwsze pilotażowe szczepienia ruszą od 17 maja. Kiedy rozpoczną się kolejne szczepienia już w formule regularnej? Ile firm zgłosiło się do programu?

17 maja start pilotażowych szczepień w firmach

Jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk od 17 maja ruszają pilotażowe szczepienia w zakładach pracy, od 1 czerwca regularne. Tygodniowo ma być podawane ok. 300 tys. dawek. Aby szczepienia w firmach ruszyły w terminie niezbędne jest zapewnienie dostaw szczepionek, które pozwolą, by odbywało się to w sposób niezakłócający w żadnej mierze szczepień powszechnych.

- 17 maja ruszają pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. W tym pierwszym tygodniu przeznaczymy na te szczepienia nieco ponad 100 tys. dawek tygodniowo. Od pierwszego czerwca, będziemy przeznaczali ok. 300 tys. dawek szczepionki tygodniowo na szczepienia w zakładach pracy" – zapowiedział minister Dworczyk.

Trwają zapisy do programu szczepień

Do tej pory chęć udziału w programie zgłosiło ponad 740 zakładów pracy, które się zarejestrowały online.

- Z punktu widzenia całego społeczeństwa to jest korzystne, bo im szybciej zaszczepimy jak największa część populacji, tym szybciej wrócimy do normalności, zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej – podkreślił Dworczyk.

Harmonogram szczepień

7 maja – roczniki 1994-1996,

8 maja – roczniki 1997-1999,

9 maja – roczniki 2000-2003. Od 4 maja dostępna jest rejestracja dla osób w wieku 18-29 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku 10 maja rusza rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych Osoby z konkretnych roczników mogą zapisywać się na szczepienie nie tylko we wskazanych wyżej datach, ale też i w każdym kolejnym dniu.

Do końca II kwartału 2021 roku wykonanych będzie ponad 20 mln szczepień.

