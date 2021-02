Trwa przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Przywództwo w trybie COVID-19”

Czym jest projekt "Przywództwo w trybie COVID-19"?

„Zwiększona izolacja społeczna, samotność, lęk zdrowotny, stres i pogorszenie koniunktury gospodarczej to sytuacja, która może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne i dobrostan ludzi” Rory O'Connor, profesor psychologii zdrowia na Uniwersytecie w Glasgow.

Niedługo rozpocznie się drugi rok pandemii, która zmieniła krajobraz, w którym żyjemy. Dużo w tym czasie, jako pracodawcy i pracownicy, się nauczyliśmy, ale jeszcze wiele spraw wymaga naszej uwagi.

reklama reklama



Większość obecnie prowadzonych analiz i badań z zakresu wpływu pandemii na środowisko pracy, skoncentrowanych jest głównie na pracownikach i ich funkcjonowaniu w organizacji. Wyniki tych badań pokazują, że po wielu miesiącach pandemii, pomimo wzmożonej uwagi nad samopoczuciem pracowników, z trudem dają sobie radę z przedłużającym się okresem niepewności.

Przywództwo w trybie COVID-19 jest w całości poświęcony liderom i liderkom i temu, w jaki sposób radzą sobie w czasach pandemii. Przed jakimi stają wyzwaniami i jak funkcjonują w arcyzłożonym i zmiennym środowisku pracy. Wymagania wobec liderów ciągle rosną, a zrozumienie kompleksowości ich sytuacji nie jest obecne w powszechnej świadomości.

Kto może wziąć udział w badaniu?

W projekcie badawczym „Przywództwo w trybie COVID-19” badacze skoncentrują się na liderach i ich doświadczeniach związanych z pełnieniem ról managerskich okresie pandemii. Dodatkowo aspekt społeczny, psychologiczny oraz zdrowotny jest również obiektem uwagi.

Do badania można się zgłosić pod linkiem: https://survey.zohopublic.com/zs/EXzeUt

Badanie jest realizowane technika kwestionariuszową. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą problemów oraz wyzwań, które napotykają obecnie menadżerowie, osoby zarządzające zespołami w czasie pandemii i lock-downu.

Wyniki badania posłużą nie tylko temu, aby poznać opinie liderów na wybrane tematy, ale również, aby zaproponować wsparcie w postaci rekomendacji i narzędzi wsparcia, które zostaną opracowane w oparciu o uzyskane wyniki.

Projekt badawczy jest specyficzny, ponieważ jest realizowany poprzez połączenie unikalnych kompetencji zespołu projektowego. W tym projekcie łączy się świat nauki i biznesu. Takie podejście jest gwarantem uzyskania istotnych i jakościowo spełniających najwyższe standardy danych. Inicjatorem projektu jest Anna Streżyńska CEO MC2 Innovations, pomysłodawcy platformy Carrotspot.

Kto wchodzi w skład zespołu projektowego?

W skład zespołu projektowego wchodzą:

Dr.hab., prof. SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcik

Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i psychologii politycznej. Kieruje studiami podyplomowymi Creative Leadership na Uniwersytecie SWPS w Warszawie wraz z dr Dorotą Wiśniewską-Juszczak.

Otrzymała stypendium Start FNP, stypendium Polityki, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatką nagrody im. Roberta Zajonca przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Zyskała granty OPUS Narodowego Centrum Nauki: „Sprawując władzę czy kontrolę?”, który jest już zakończony. Aktualnie prowadzi badania w ramach grantu „Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie?”.

Dr Dorota Wiśniewska-Juszczak

Jako praktyk – trener i konsultant – specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie. Jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów, akredytowanym trenerem Insights Discovery oraz trenerem najwyższego stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Regularnie komentuje bieżące wydarzenia społeczne w czołowych polskich mediach oraz publikuje artykuły naukowe i popularno-naukowe o tematyce władzy i przywództwa (m.in. „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”, Program III Polskiego Radia, TVN, TVN 24).

Arkadiusz Kamiński

Carrotspot Lab Lead

Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR.

W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań.

Katarzyna Żukowska

Carrotspot Lab Research Expert

Psycholog. Jest członkiem interdyscyplinarnego, międzynarodowego zespołu realizującego projekt E-COMPARED. Należy do zespołu badaczy StresLab, działającego przy Uniwersytecie SWPS, a także Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz The International Society for Research on Internet Interventions.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ogólnej i psychologii społecznej.

W Carrotspot Lab odpowiada za konstruowanie narzędzi diagnostycznych oraz realizację projektów badawczych.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA