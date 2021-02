Dlaczego tylko co drugi manager jest empatyczny?

Jak empatia managera wpływa na biznes?

Międzynarodowe badania pokazały, że jest to jedna z najważniejszych i jednocześnie najsłabszych cech zarządzających.

-Według badań empatia obok umiejętności budowania zaangażowania pracowników jest kluczową cechą efektywnego menedżera. To umiejętność, którą trudno podliczyć w Excelu, jednak długoterminowo przekłada się na zaangażowanie pracowników, odpowiednie planowanie i w efekcie może wpływać na lepsze wyniki firmy, co jest podwójnie ważne w trudnych momentach, takich jak pandemia - mówi Paulina Łączek-Ciećwierz, Prezes Zarządu Recruitment International Group (RICG).

W jednym z większych badań dotykających problemu empatii jest badanie firmy DDI (Europa, Azja, USA, Australia), w którym udział wzięło 15 000 managerów z 300 organizacji i 18 krajów. Badano cechy osobowościowe, umiejętności jak i poziom IQ. W analizie brano pod uwagę nie tylko twarde kompetencje, ale także 8 umiejętności miękkich, takich jak: inicjowanie dyskusji, wyjaśnianie, rozwój pomysłów podwładnych; zatwierdzanie działań, które należy podjąć; utrzymywanie szacunku; słuchanie i reagowanie z empatią, budowanie zaangażowania, wspieranie przy jednoczesnym oddawaniu odpowiedzialności. Tylko 40% managerów wykazywało silną empatię. Najbardziej powszechną umiejętnością (77% badanych) było inicjowanie dyskusji/ rozmów.

Co ułatwia empatia?

Ciężko udowodnić liderom bezpośredni wpływ bycia empatycznym na wyniki firmy. Empatia często postrzegana jest niesłusznie jako słabość. W rzeczywistości ułatwia komunikację w zespole, otwarte mówienie o ryzkach czy problemach, pomaga w budowaniu zaufania i niwelowaniu stresu. Empatia nie jest oczywiście jedyną i najważniejszą umiejętnością, ale bardzo ważną w połączeniu z innymi cechującymi najlepszych liderów. To osoby, które słuchają, są uważne na problemy pracowników. Empatyczny szef może być jednocześnie liderem z autorytetem - dodaje Paulina Łączek-Ciećwierz.

Victor Lipman, autor książek o zarządzaniu (m.in. Type B Manager) i artykułów (Forbes, Psychology Today), były menedżer amerykańskiej firmy z rankingu Fortune 500 przyznaje, że najlepsi zarządzający, których znał to ci, którzy mieli świetny kontakt z pracownikami, empatyczni. Rozumie jak ciężko liderom udowodnić wpływ bycia empatycznym na wyniki firmy i jak ważne jest okazywanie empatii w trudnych dla firmy momentach, m.in. takich jak pandemia.

Empatia jest często uważana za jedną z "miękkich" umiejętności przywódczych, w przeciwieństwie do autorytetu czy przykładowo umiejętności wystąpień publicznych. Jeśli jednak uświadomimy sobie, że skuteczne zarządzanie to inaczej realizowanie celów, pracy za pośrednictwem innych, wówczas odrzucenie wagi empatii byłoby krótkowzroczne. To jedna z tych niedocenianych umiejętności, której poświęca się mało uwagi w większości podręczników do zarządzania, a która jednocześnie może być kluczowym elementem w budowaniu lojalności pracowników - mówi Victor Lipman.

