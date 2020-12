Zakończyła się II edycja Akademii Menadżera Innowacji

Co to jest Akademia Menadżera Innowacji?

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program szkoleniowo-doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który będzie realizowany cyklicznie do połowy 2023 r.

Dla kogo jest Akademia Menadżera Innowacji?

Akademia Menadżera Innowacji skierowana jest do przedsiębiorstw bez względu na wielkość i branżę. Projekt to szansa dla kadry zarządzającej, a w przypadku małych przedsiębiorstw także właścicieli firm na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług wewnątrz organizacji.

Co zawiera program Akademii Menadżera?

Program obejmuje sześć obszarów tematycznych: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby oraz procesy.

– Celem Akademii Menadżera Innowacji jest rozwój kadry polskich przedsiębiorstw, wyposażenie menadżerów i pracowników przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji, tj. od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji, przez sprzedaż, udoskonalenie, aż do tworzenia kolejnych, nowych rozwiązań – mówi Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii. – Kilka miesięcy szkoleń i spotkań z doradcami przyniosło wymierne efekty w postaci nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz opracowanych planów wdrożenia zmian – dodaje wicepremier.

Ośmiomiesięczny cykl zjazdów każdej edycji zakłada połączenie części praktycznej i szkoleniowej. Pierwsza to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych spotkań. Zajęcia w zespołach warsztatowych są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Część druga – doradcza – odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą.

Kończąc Akademię, Absolwenci mają gotowy projekt wdrożeniowy, który odpowiada na potrzeby zdiagnozowane w ich przedsiębiorstwie dotyczące innowacyjności. Chodzi między innymi o tworzenie czy doskonalenie produktów, a także zarządzanie talentami. Ponieważ tegoroczna edycja rozpoczęła się w czasie pandemii, znaczna część zjazdów została zrealizowana w formie zdalnej.

– Kryzys wywołany pandemią pokazuje, jak ważna na rynku pracy jest umiejętność dostosowania się do błyskawicznie i nieprzewidywalnie zmieniających się warunków. Coraz częściej pracownicy muszę wykazywać się elastycznością i kreatywnością. Takiego podejścia na szczęście można się nauczyć. Pomaga w tym Akademii Menadżera Innowacji, podczas której uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale i skutecznie przekuwają ją w efekty w wymiarze praktycznym – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ile kosztuje Akademia Menadżera Innowacji?

W programie przewidziano do 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla firm z sektora MŚP i dużych. Dofinansowanie ze środków unijnych na udział w szkoleniu wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a jego całkowity budżet na lata 2018–2023 to blisko 30 mln zł.

– Ponad 80 proc. uczestników pierwszej edycji zdecydowanie pozytywnie oceniło dostosowanie programu do oczekiwań i potrzeb zawodowych. Nie powinno więc dziwić, że zakończona właśnie druga edycja cieszyła się jeszcze większą popularnością i mam nadzieję, że to rosnące zainteresowanie AMI uda się utrzymać także w przyszłości. Tym bardziej, że niepewność gospodarcza w związku z epidemią koronawirusa dobitnie pokazała, jak istotna dla skutecznej walki o pozycję rynkową jest innowacyjność rozwiązań, pozwalająca na kreowanie przewag konkurencyjnych i dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Co zyskuje uczestnik Akademii?

Model szkoleniowy zastosowany w ramach Akademii Menadżera Innowacji PARP opracowała wspólnie z najlepszymi praktykami biznesu, ekspertami w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji. Przyjęte podejście zakłada promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom w firmie, zbudowanie społeczności menadżerów innowacji i skuteczne przygotowanie biznesu do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje. Każdy uczestnik programu nie tylko zyskuje dostęp do bazy wiedzy i materiałów merytorycznych wykorzystywanych podczas zajęć, ale po ich zakończeniu staje się członkiem Klubu Alumnów AMI. Pozwala to na utrzymanie relacji i zacieśnianie współpracy z poznanymi przedsiębiorcami, ale też na rozwijanie nowych kontaktów ważnych dla rozwoju firmy.

