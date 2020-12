Pokolenie Z ceni rozwój i dobrą atmosferę

Co to jest pokolenie Z?

Pokolenie Z to pokolenie ludzi urodzonych po 2000 roku. Ludzie z pokolenia Zet nie znają świata sprzed Internetu.

- To oznacza, że w dużej mierze konsumują życie i świat online oraz korzystają z technologii do podtrzymywania więzi - mówi Joanna Malinowska-Parzydło, Executive Partner w Younicorn, Think Tank HR Influencers.





Gdzie chce pracować pokolenie Z?

Pokolenie Z opisuje swoje wymarzone miejsce pracy jako przestrzeń wspierającą zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie nowych umiejętności. Takie oczekiwania miało blisko 70% ankietowanych w badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu. Drugim bardzo ważnym aspektem dla generacji Z jest dobra atmosfera w pracy (64%). Przedstawiciele pokolenia Z chcą mieć również poczucie niezależności oraz możliwość elastycznego wyboru miejsca i godzin pracy.

Ludzie z pokolenia mają niezaspokojoną potrzebę rozmowy, budowania prawdziwych, niefejkowych relacji, przeżywania, doświadczania i uczenia się w świecie offline. Jak pokazują badania, są pragmatyczni i racjonalni, świadomi swoich potrzeb. Ponieważ społecznościowo realizują się w Internecie, to w pracy chcą pracować – otrzymywać jasne cele od kompetentnych, profesjonalnych szefów oraz pracować na indywidualny sukces i spełniać się zawodowo w warunkach, które pozytywnie wpływają na długość dobrego życia – mówi Joanna Malinowska-Parzydło

Czy pokolenie Z interesuje ekologia?

Z raportu opublikowanego przez Cushman & Wakefield wynika, że „Zetki” raczej nie czują potrzeby uczestniczenia we współtworzeniu i współprojektowaniu miejsca pracy. Niespełna 20% badanych wykazało chęć posiadania możliwości ruchu fizycznego w czasie pracy. Przedstawiciele pokolenia Z wykazali również niewielkie zainteresowanie miejscem pracy promującym ekologiczne podejście do życia.

Jakie powinno być miejsce pracy dla pokolenia Z?

Biuro skrojone na miarę potrzeb pokolenia Z powinno być odzwierciedleniem kultury organizacyjnej, wyróżniającej się jakością, opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku, gdzie codzienna możliwość interakcji z koleżankami i kolegami oraz z kompetentnymi przełożonymi jest najlepszym benefitem, zachęcającym do pracy – mówi Anna Trochim, Country HR Manager, Cushman & Wakefield.

