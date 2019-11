Czy carpooling jest opodatkowany podatkiem dochodowym?

Idea carpoolingu

W dniu 28 października 2019 roku została wydana interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-2.4011.443.2019.3.EC przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie powstania przychodu w związku z udostępnianiem wolnego miejsca w samochodzie osobowym, innym osobom celem odbycia wspólnej podróży.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada samochód 5-osobowy, którego nie wykorzystuje do działalności gospodarczej, w szczególności nie świadczy usług transportowych. W związku z pokonywaniem wielu kilometrów dziennie swoim prywatnym samochodem Wnioskodawca zamierza skorzystać z jednej z dostępnych na rynku platform mobilnych, które pozwalają na nawiązanie kontaktu z osobami, które są zainteresowane przejazdem na pokonywanej przez Wnioskodawcę trasie. Idea aplikacji to wsparcie użytkowników w nawiązaniu kontaktu, w wyszukaniu opcji dojazdu, a także umożliwieniu rezerwacji miejsca w samochodzie. Aplikacja automatycznie przelicza koszt przejazdu i ustala wysokość dopłat od pasażerów. Wyliczenie „dopłaty” opiera się na podstawie długości trasy, współczynnika natężenia trasy ruchu oraz ilości pasażerów, zatem takich parametrów, które mają wpływ na ilość spalanego paliwa Platforma przyjmuje uśrednienie spalania na danej trasie. Tak wyliczona „dopłata” jest średnim kosztem i nie może być kwestionowana. Jednocześnie regulamin platformy zabrania uzyskiwania jakichkolwiek innych opłat od pasażerów, i jedynym roszczeniem kierowcy do pasażerów jest uregulowanie dopłaty. Otrzymane kwoty nie będą przewyższały poniesionych kosztów związanych z podróżą, tj. kosztów paliwa, ubezpieczenia, amortyzacji, zużycia części eksploatacyjnych, opłat drogowych itp.

Najistotniejszy z punktu widzenia podatkowego jest cel przejazdu

Głównym celem Wnioskodawcy ma być dojechanie do miejsca docelowego związanego z jego życiem prywatnym, a nie zabranie pasażerów. Ideą carppoling jest dzielenie się przez kierowców kosztami swoich przejazdów z pasażerami oraz to, że oferują miejsca pasażerom przy okazji podróży, którą planują odbyć. Istotnym odróżnieniem carpooling od zorganizowanego transportu zbiorowego, jest fakt, że ten pierwszy odbywa się przy okazji podróży kierowcy, a nie wyłącznie na życzenie pasażera.

Zatem o ile, kierowca działa jako osoba fizyczna, która przy okazji swojej podróży zabiera pasażerów,

i w tym czasie używa samochód do celów prywatnych nie powstaje dochód do opodatkowania.

Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 5a pkt.6 z działalnością gospodarczą mamy do czynienia po spełnieniu trzech przesłanek jej prowadzenia:

jest ona działalnością zarobkową, ma być prowadzona w sposób zorganizowany, jest prowadzona w sposób ciągły.

W związku z powyższym działalność gospodarcza ma mieć przede wszystkim zarobkowy charakter. Nie mają natomiast zarobkowego charakteru działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

W sytuacji w której Wnioskodawca:

nie uzyskuje żadnych innych kwot poza „dopłatami” skalkulowanymi przez aplikację pozyskana dopłata nie przekracza poniesionych kosztów przejazdy nie następują w ramach zorganizowanej i ciągłej działalności, która wyczerpywałaby znamiona działalności gospodarczej wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych przejazdy nie mają miejsca również w trakcie trwania podróży służbowych kierowca nie zabiera pasażerów w miejsca, które wybiera pasażer, ale tam gdzie jedzie sam,

w osobistym celu

Zdaniem Autora całokształt powyższego sprawia, że w przedstawionej sytuacji nie mamy do czynienia po pierwsze z powstaniem nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania jak wskazuje art. 9 ust.2 ustawy PIT, ponieważ pokrywanie kosztów nie powoduje przekraczania sumy ponoszonych kosztów poniesionych przez kierowcę. Dodatkowo należy podkreślić, iż sytuacja opisana we wniosku nie wyczerpuje znamion działalności gospodarczej i jako taka nie powinna być tak traktowana. Zatem mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż „dopłaty” jakie otrzymuje kierowca nie będą stanowiły dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.