Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy bez wniosku

Mikroprzedsiębiorcy nie będą już składać wniosków o umorzenie pożyczki [TARCZA ANTYKRYZYSOWA]

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany dotyczące pożyczki do 5 tys. złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy m.in. nie będą musieli wnioskować o jej umorzenie.

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie i niezawieszanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Ważne jest, że okres ten będzie liczony od dnia wpływu środków na konto przedsiębiorcy.





Nowelizacja ustawy zakłada, że umorzenie pożyczki nastąpi automatycznie bez konieczności składania wniosku o jej umorzenie. Będzie miało to również zastosowanie do dokumentów złożonych przed wejściem w życie tarczy 4.0.

Miejsce składania wniosków

Zgodnie z nowymi założeniami tarczy 4.0, wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Dokumenty złożone przed wejściem w życie tarczy 4.0 i nierozpatrzone do tego dnia, będą rozpatrywane przez urzędy pracy, do których wpłynęły bez konieczności ich korygowania czy aneksowania.

Ponadto wszystkie umowy o udzielenie pożyczki podpisane przez mikroprzedsiębiorców wraz z wnioskiem o jej udzielenie przed dniem wejścia w życie tarczy 4.0, ulegają zmianie z mocy prawa bez konieczności dokonywania zmian.

Powiatowe urzędy pracy powinny niezwłocznie poinformować mikroprzedsiębiorców o wszystkich zmianach dotyczących złożonych wniosków poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

Egzekucja sądowa i administracyjna środków pochodzących z pożyczki

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają zajęciu komorniczemu ani egzekucji administracyjnej. Jeżeli przed wejściem w życie tarczy 4.0 środki pochodzące z pożyczki zostały zajęte w toku egzekucji, to dalsza egzekucja tych środków jest niedopuszczalna, a zajęte i nierozdysponowane środki powinny zostać zwrócone przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.