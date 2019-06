ABC wynajmu długoterminowego

Wynajem długoterminowy może zostać porównany do abonamentu na samochód. Korzystający jest zobowiązany do opłacania miesięcznej raty wynajmu, bez konieczności wykupowania pojazdu po zakończeniu umowy. Użytkownik płaci zatem za faktyczne zużycie pojazdu, a podstawą do jego obliczenia jest deklaracja rocznego limitu kilometrów. Należy dodać, że usługa jest skierowana do nabywców nowych aut osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Korzyści płynące z wynajmu długoterminowego najłatwiej przedstawić poprzez uświadomienie, z czym wiąże się posiadanie pojazdu.

Użytkowanie samochodu

Większość z nas kupowała kiedyś pierwszy samochód. Bardzo często byliśmy świadomi tego, że z użytkowaniem pojazdu będą związane dodatkowe koszty, takie jak sezonowa wymiana opon, przeglądy gwarancyjne, ubezpieczenie czy wymiana części eksploatacyjnych, jednak nie szacowaliśmy zapewne ich wielkości. Co więcej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości zdarzeń drogowych, które spowodują wzrost wysokości składek ubezpieczeniowych, a fakt ten tym bardziej utrudnia nam kalkulację całkowitego wydatku z tytułu posiadania samochodu.

Koszty to jedno, a co z czasem?

Kiedy już zakupimy swoje wymarzone auto, musimy je zarejestrować. O ile w wydziałach komunikacji mniejszych miejscowości spędzimy w kolejce pół dnia, tak w większych miastach procedura rejestracji może zająć nawet kilka dni. Po odebraniu dokumentów rejestracyjnych, samochód musi zostać ubezpieczony- co najmniej w zakresie OC. Po odebraniu pojazdu z salonu, warto zapoznać się z warunkami gwarancji i dowiedzieć się, z jaką częstotliwością powinny być wykonywane serwisy mechaniczne, zwykle będzie to określony limit kilometrów lub konkretny czas. Dodatkowo, aby nowy samochód nie stracił gwarancji producenta, użytkownik ma obowiązek wykonywania przeglądów jedynie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi i musi ściśle trzymać się terminów i/lub limitu pokonanych kilometrów. To kolejna rzecz, o której musimy pamiętać.

Jeśli w pojeździe dojdzie do usterek lub będzie konieczna naprawa blacharsko-lakiernicza, samochód zastępczy otrzymamy tylko, kiedy dealer będzie nim dysponował na dany moment. W przypadku szkody komunikacyjnej, sami musimy tę szkodę zgłosić, dostarczyć do ubezpieczyciela wszystkie wymagane dokumenty wraz ze zdjęciami, poczekać na wycenę oraz decyzję o wypłacie odszkodowania, co angażuje jeszcze więcej naszego czasu. A co z sezonową wymianą opon? Na własną rękę musimy dokonać zakupu oraz zapewnić miejsce ich przechowywania.

Sprzedaż samochodu

Po kilku latach od zakupu przychodzi czas na podjęcie decyzji o zmianie. Poprzedni samochód możemy oczywiście oddać osobie z rodziny, ale zwykle dotyczy to pojedynczych pojazdów. Co w sytuacji, kiedy posiadamy całą flotę? Rozpoczyna się proces robienia zdjęć, wystawiania ogłoszeń, kontaktu z zainteresowanymi, umawiania na oględziny z potencjalnymi kupującymi. Inną możliwością jest przekazanie pojazdów do komisu celem sprzedaży, ale to wiąże się z kosztem prowizji, ponieważ ktoś wszystkie powyższe czynności musi wykonać za nas. Jeśli szybko nie znajdziemy kupca, konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu ubezpieczenia OC oraz przeglądu okresowego. Ponadto, podczas zakupu pojazdu, nikt nie poda nam ceny, za jaką będziemy mogli sprzedać pojazd po kilku latach. Całe ryzyko związane z utratą wartości samochodu pozostanie po naszej stronie.

Jak działa wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy nie nakłada na nas konieczności wykupu pojazdu. Opłaty ponosimy z tytułu jego użytkowania, ale ryzyko utraty wartości po okresie umowy pozostaje po stronie wynajmującego. Co więcej, płacimy za faktyczne zużycie pojazdu, a nie za całkowitą jego wartość w momencie zakupu. Konstrukcja usługi jest bardzo prosta. Po okresie umowy, możemy zdecydować czy chcemy wykupić auto, czy wynająć kolejny, nowy samochód dowolnej marki.

Co zyskujemy?

Wśród korzyści, oprócz niskiej raty obliczanej za zużycie pojazdu, wynajem długoterminowy może zawierać szereg usług zapewniających kompleksową obsługę. W racie wynajmu mogą zostać uwzględnione:

Ubezpieczenie komunikacyjne OC oraz AC w pełnym zakresie

OC oraz AC w pełnym zakresie Assistance i samochód zastępczy

Obsługa serwisowa pojazdu - przeglądy gwarancyjne oraz wymiana części eksploatacyjnych

- przeglądy gwarancyjne oraz wymiana części eksploatacyjnych Usługa zakupu, składowania i wymiany opon w przypadku uszkodzenia lub sezonowej wymiany

Dla wyjątkowo zabieganych użytkowników, możliwe jest również skorzystanie z usługi door-to-door, która polega na odbiorze pojazdu, wykonaniu konkretnej usługi i oddaniu użytkownikowi pod wskazany adres. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo czasu.

Podstawową i najważniejszą zaletą wynajmu długoterminowego jest przewidywalność kosztów, które są stałe przez cały okres trwania umowy. Zasada dotyczy nie tylko raty za wynajem, ale również za wszelkie usługi dodatkowe. Podpisując umowę o produkt, z góry wiemy, ile miesięcznie zapłacimy za używanie samochodu. Jest to szczególną zaletą dla firm posiadających floty pojazdów, ponieważ istnieje możliwość oszacowania kosztów zatrudnienia pracowników, którzy posiadają służbowy samochód.

Co więcej, nie musimy martwić się o to, do kogo zadzwonić w przypadku szkody komunikacyjnej, awarii samochodu czy wykonania przeglądu gwarancyjnego, wszystko możemy załatwić pod jednym numerem telefonu!