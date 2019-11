Dlaczego warto inwestować w Trójmieście?

Lokalizacja ma znaczenie

Szukając odpowiedniej nieruchomości inwestycyjnej nad morzem warto skupić swoją uwagę na nowoczesnych budynkach w dogodnej lokalizacji. Dobrze jest, aby mieszkanie położone było w dogodnej okolicy, gdzie znajdują się biurowce i centra badawczo-rozwojowe. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia klienta, który, wybierając mieszkanie, szuka lokalu zlokalizowanego tam, gdzie będzie miał łatwy dostęp do infrastruktury np. przystanek tramwajowy czy SKM. Jeśli chodzi o wielkość mieszkania klienci wybierają najchętniej mniejsze mieszkania. Kawalerki i nieduże 2-pokojowe nieruchomości stanowią główną część wszystkich mieszkań na wynajem. Wynika to z bardzo prostej przyczyny – cena zakupu jest atrakcyjna i generuje zadowalające stopy zwrotu. Nieruchomości w Trójmieście powinny posiadać np. garaż, parking czy taras. Zaplecze rekreacyjne jest równie ważne. Warto zapewnić lokatorom dodatkowe udogodnienia tj. plac zabaw dla dzieci czy ogólnodostępny ogród.

Na wakacje i nie tylko

Obecny trend na rynku nieruchomości pokazuje, że klienci chętnie inwestują w trójmiejskie nieruchomości. Funkcjonuje popularny model biznesowy - kup i zarabiaj. Zakupiona nieruchomość nad morzem, przeznaczona na wynajem długoterminowy będzie przynosić regularne zyski właścicielowi. Poza dobrą rentownością nadmorskie nieruchomości z roku na rok zyskują na wartości. Jak pokazują statystyki osoby, które zainwestowały w apartament 10 lat temu, mogą go dziś sprzedać prawie za dwukrotność tej kwoty, którą wtedy zapłaciły.

Wymagający klient

Za inwestowaniem na nadmorskim rynku nieruchomości przemawia zarówno dobra koniunktura gospodarcza jak i rozwój turystyki, ale przede wszystkim matematyka. W skali jednego roku od stycznia 2018 Gdańsk odnotował wzrost średniej ceny za metr kwadratowy na poziomie ponad 17% - zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym (dane: bankier.pl). Pod względem wysokości cen najmu Gdańsk znajduje się na 2. miejscu w Polsce, zaraz po Warszawie. Aktualnie klienci wybierają zakup domów oraz mieszkań o podwyższonym standardzie, przeznaczonych pod inwestycję z wynajmu. Na rynku pojawiły się firmy oferujące długoterminowe zarządzanie najmem nieruchomości, które umożliwia generowanie bezobsługowo pasywnego dochodu przez inwestorów. W celu wyboru właściwego modelu oraz konkretnej nieruchomości warto nawiązać współpracę z profesjonalnym agentem, orientującym się w przepisach prawnych, który zadba o bezpieczeństwo transakcji oraz odpowiednią weryfikację potencjalnych najemców.

