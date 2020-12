Brexit: jest umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią

Brexit: jest porozumienie między UE a UK

Dzięki umowie o handlu i współpracy od nowego roku nie będzie w handlu między nimi ceł ani innych zakłóceń, co uderzyłoby w obie strony.

"Wiele osób mówiło nam, że wyzwania związane z pandemią Covid uczynią to niemożliwym. I że powinniśmy przedłużyć okres przejściowy. I spowodować jeszcze większe opóźnienia. (...) Zatem bardzo się cieszę, że dzisiejszego popołudnia sfinalizowaliśmy największą jak dotąd umowę handlową, o wartości 660 miliardów funtów. Kompleksowa umowa o wolnym handlu w stylu kanadyjskim między Wielką Brytanią a UE, umowa, która będzie chronić miejsca pracy w tym kraju, umowa, która pozwoli na sprzedaż brytyjskich towarów i komponentów na rynku UE bez ceł i bez kontyngentów" - mówił Johnson podczas konferencji prasowej wkrótce po ogłoszeniu porozumienia.





Wielka Brytania poza UE

Od 1 stycznia UK jest poza unią celną i poza jednolitym rynkiem. Prawo brytyjskie będzie tworzone wyłącznie przez parlament brytyjski. Interpretowane przez brytyjskich sędziów zasiadających w brytyjskich sądach. Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE zaczął się dokładnie 1645 dni temu, gdy w referendum - wbrew niemal wszystkim sondażom - za wystąpieniem z UE opowiedziało się 52 proc. Brytyjczyków. W tym czasie dwukrotnie zmienił się premier i dwukrotnie przekładano termin wyjścia. Formalnie Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia tego roku, ale do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia związania jest jeszcze unijnymi regulacjami.

Kompromis w sprawie rybołóstwa

Rybołóstwo od początku jednym z trzech głównych punktów spornych, i według nieoficjalnych informacji jeszcze w czwartek rano wstrzymywało porozumienie. Ostatecznie okres przejściowy będzie wynosił 5,5 roku, co Johnson określił jako rozsądny kompromis.

"Będziemy niezależnym państwem nadbrzeżnym z pełną kontrolą nad naszymi wodami, a brytyjski udział w (połowach na) naszych wodach znacznie wzrośnie - z około połowy dziś do blisko dwóch trzecich za pięć i pół roku. Chcieliśmy trzy lata, skończyliśmy z pięcioma latami. Myślę, że to rozsądny okres przejściowy" - mówił.

Nie ulega wątpliwości, że zawarcie umowy - jakkolwiek nie będzie ona jeszcze oceniana - jest dużym politycznym sukcesem Borisa Johnsona, bo już samo uzgodnienie tak obszernego porozumienia w niespełna 10 miesięcy wydawało się zadaniem niemal niemożliwym. Dotrzymanie kluczowej dla wielu wyborców obietnicy poprawi też jego notowania w sytuacji, gdy mocno obciąża je pandemia koronawirusa. Nie można również zapominać, że to decyzja Johnsona z początku 2016 r. o poparciu brexitu była punktem zwrotnym w referendum z 2016 r.

Umowa o handlu zatwierdzona

Ambasadorowie państw Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdzili w poniedziałek w Brukseli umowę o handlu i współpracy między Wspólnotą a Wielką Brytanią. Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

"Zielone światło dla umowy dotyczącej brexitu. Ambasadorowie UE jednogłośnie zatwierdzili tymczasowe stosowanie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r." - napisał na Twitterze rzecznik niemieckiej prezydencji w Radzie UE Sebastian Fischer.

W następnym kroku umowa musi zostać ostateczne przyjęta przez Radę UE w drodze procedury pisemnej. Jak podał Fischer, ma na to czas do godz. 15 we wtorek.

