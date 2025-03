Boom na zielone inwestycje. Wodór nowym priorytetem dla funduszy i inwestorów

W 2024 roku wartość rynku kosmetycznego w Polsce przekroczyła 35 miliardów złotych, rosnąc o ponad 6% rok do roku. To głównie Gen Z i Millennialsi napędzają ten wzrost, stawiając na wieloetapową pielęgnację, innowacyjne formuły i kosmetyczne trendy. Tymczasem starsze pokolenia pozostają wierne klasycznym produktom i sprawdzonym markom. Jakie decyzje zakupowe podejmują różne grupy wiekowe? Co będzie kształtować branżę kosmetyczną w nadchodzących latach? Eksperci z PMR Market Experts przeanalizowali rynek i wskazują kluczowe kierunki rozwoju.