Jakie są obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania z energii?

Wśród najistotniejszych obecnie wymagań znajduje się obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego, który to zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, należy wykonywać co 4 lata. Obowiązkowi temu podlega przedsiębiorca, który zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki - zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 43 milionów euro.

Z obowiązku wykonania audytu energetycznego może być zwolniony przedsiębiorca, który wdrożył system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego EMAS. Jednak warunkiem jest przeprowadzenie w ramach tych systemów audytu energetycznego.

reklama reklama



Co ważne, zapisy w ustawie, wzbudzają wątpliwości interpretacyjne i powodują, iż to przedsiębiorstwa muszą wziąć na siebie ryzyko niewykonania audytu, w przypadku wdrożenia u siebie jednego z ww. systemów.

Dlaczego warto zarządzać energią?

Zarządzanie energią, bez względu na wielkość organizacji, ma na celu pozyskanie informacji na temat obecnego oraz planowanego korzystania z energii, jak również określenie działań związanych z optymalizacją zużycia energii i poprawą wyniku energetycznego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby przedsiębiorca mógł efektywnie zarządzać energią, powinien być świadomy zarówno swoich obszarów znaczącego wykorzystania energii, jak i czynników mających na nie wpływ. Ważne są też aspekty związane z efektywnością ekonomiczną planowanych i również już realizowanych przedsięwzięć.

Jakie narzędzia ma zatem przedsiębiorca? Możemy zdecydować się na wykonanie podstawowej analizy energetycznej (wykazującej nadmierne koszty bieżące), wykonanie audytu energetycznego, wdrożenie systemu zarządzania energią wg ISO 50001, stosowanie technologii skoncentrowanych na OZE (np. instalacja PV), czy też kogenerację.

Bez względu na wybór narzędzia, celem przedsiębiorcy jest finalnie ograniczenie zużycia energii i związanych z nią kosztów. Sprawne zarządzanie energią, pozwoli nie tylko na zabezpieczanie zgodności prawnej, poprawę wyniku energetycznego firmy, ale również ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, co zwłaszcza istotne jest w dobie zrównoważonego rozwoju.

Jakie są kary w zakresie korzystania z energii?

Niewykonanie obowiązków prawnych, może być dla przedsiębiorcy niezwykle kosztowne, bowiem za brak wykonania obowiązkowego audytu, może zostać ukarany karą pieniężną wynoszącą do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Jeśli natomiast przedsiębiorca nie dostosuje się do wprowadzonych, w związku z zagrożeniami dostaw energii, ograniczeń poboru energii, narazić się może na jeszcze bardziej dotkliwe kary. W tym przypadku bowiem kara pieniężna może wynosić nawet 15 % przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Jednak kary za niewykonanie obowiązków prawnych to niejedyne koszty, na które narażony jest przedsiębiorca. Bardzo często ponosi on opłaty związane z niewłaściwym gospodarowaniem energią.

Jednym z takich przypadków będą „kary ukryte na fakturach”. Często zdarza się, iż przedsiębiorca ponosi dodatkowe opłaty dystrybucyjne, związane z brakiem optymalizacji energetycznej w firmie. Koszty ukryte są w opłatach dystrybucyjnych wskazanych na fakturach. Przeprowadzona analiza energetyczna, może pozwolić na ich zdecydowane ograniczenie lub czasem całkowite wyeliminowanie.

Jak zmniejszyć zużycie energii?

Rozwiązania, które oferują firmy consultingowe, powinny być przede wszystkim dopasowane do konkretnego przedsiębiorstwa. Zarówno jego potrzeb, jak i procesów. Czego zatem możemy oczekiwać? Firmy specjalizujące się w obszarze zarządzania energią wykonają audyt energetyczny, który pozwoli spełnić wymagania prawne, a jednocześnie umożliwi opracowanie skutecznego planu na zmniejszenie jej zużycia. Dodatkowo, warto rozważyć wprowadzenie oszczędności poprzez montaż fotowoltaiki czy zastosowanie kogeneracji.

Co ważne, dopasowanie najlepszych rozwiązań energetycznych, a w efekcie skuteczne obniżenie kosztów to jedno, korzyścią pośrednią jest również pozytywny wpływ tych działań na wizerunek marki. Obecnie konsumenci zwracają dużą uwagę na firmy działające na rzecz ekologii. Warto być jedną z nich i skorzystać na wielu poziomach.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA