Rekordowy przyrost klientów wirtualnych biur to wyzwanie dla ich oprogramowania

Wirtualne biura rosną w siłę

Popularność wygodnego i bardzo elastycznego rozwiązania, jakim jest wirtualne biuro rośnie wyraźnie od ponad 10 lat. Usługę tę świadczą takie podmioty jak centra biurowe, strefy coworkingowe, inkubatory przedsiębiorczości czy firmy zajmujące się obsługą przedsiębiorstw w szerszym wymiarze – głównie księgowo-kadrowym. Ze względu na specyfikę takiego rozwiązania, klientami wirtualnych biur są najczęściej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Jak szacują eksperci PARP w swym najnowszym „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polsce” 2,08 mln mikroprzedsiębiorstw zatrudnia nieco ponad 4 mln pracowników. Z danych udostępnionych przez przedstawicieli platformy DESKTOMY wiemy, że z tego oprogramowania korzysta już prawie 10% operatorów wirtualnych biur, którzy mają w swych bazach 4 tys. klientów wirtualnych biur. Można więc założyć, że cały ten rynek obsługuje obecnie co najmniej 40 tysięcy podmiotów.





Kto korzysta z wirtualnych biur?

Z wirtualnych biur korzystają osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Średnia zatrudnienia w takich podmiotach to 2,02 osoby na firmę.

Nie tylko dla start-upów

Dotychczas usługa wirtualnego biura była postrzegana jako wybierana głównie na starcie działalności gospodarczej. Wiele podmiotów równocześnie rejestrowało działalność gospodarczą oraz wskazywało wykupiony adres wirtualny w dokumentach zgłoszeniowych. Okres pandemii nie odwrócił tego trendu ale wyraźnie widać rosnącą liczbę podmiotów, które wykupiły usługę wirtualnego biura w trakcie funkcjonowania na rynku.

Nowe branże w wirtualu

Operatorzy wirtualnych biur, poproszeni o wskazanie dominujących branż wśród nowych klientów, wskazali dość wyraźnie na 2 grupy: usługi (w tym gastronomię) oraz szeroko pojęte IT. O ile druga grupa niezmiennie przewija się wśród „wirtualnych najemców”, o tyle może dziwić taka decyzja wśród firm, które w swej specyfice mają konieczność prowadzenia działalności w określonej przestrzeni – jak ma to miejsce w przypadku firm gastronomicznych. Wbrew oczekiwaniom, wyraźnego wzrostu nowych rejestracji nie zauważono w przypadku branży finansowej czy logistycznej.

Biuro wirtualne a coworking

56% operatorów wirtualnych biur odnotowało sporadyczne zainteresowanie wynajmem wspólnych przestrzeni biurowych - 20% w stosunku do poprzedniego roku. Zgodnie z przewidywaniami, podmioty korzystające z usługi wirtualnego biura, stosując się do zaleceń władz, unikały spotkań bezpośrednich. Efektem czego było zmniejszenie zapotrzebowania na wynajem sal konfernecyjnych i powierzchni coworkingowej.

Prognozy 2021

- Zasadniczym pytaniem w kontekście wyjątkowego roku, jaki mamy za sobą, jest: Jak rynek wynajmu przestrzeni biurowych będzie wyglądał po pandemii? Nas szczególnie interesuje segment mikroprzedsiębiorstw, bo to one najczęściej korzystają z alternatywy do najmu tradycyjnego biura czy rejestracji działalności w miejscu zamieszkania. Ilu z nich nie zdecyduje się na powrót do wynajmowanych "na stałe" przestrzeni i wybierze bardziej elastyczne rozwiązanie oparte o połączenie wirtualnego biura z czasowym wynajmem przestrzeni coworkingowych czy innych przestrzeni wspólnych - mówi Kacper Kozioł Product Owner DESKTOMY.

