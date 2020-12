Kasy online. Do kiedy można wnioskować o prolongatę terminu zakupu?

Kto może wnioskować o przedłużenie terminu na zakup kas online?

Podczas rozmów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z Ministrem Finansów ustalono, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i restauratorzy którzy jeszcze nie wykonali obowiązku zakupu kas fiskalnych online, mogą do końca roku składać we właściwych Urzędach Skarbowych wnioski o przedłużenie terminu na zakup tych kas. Obecny ustawowy termin na zakup kasy upływa 1 stycznia 2021 roku.

W ustawie o podatku od towarów i usług nałożono na przedsiębiorców z branży gastronomicznej obowiązek zakupienia kas online. Początkowym terminem, określonym w ustawie, był dzień 30 czerwca 2020 roku. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, która szczególnie dotknęła branżę gastronomiczną poprzez zamknięcia i ograniczenie działalności do zamówień w dostawie i na wynos, termin na zakup kas online został wydłużony do 1 stycznia 2021 roku.





Rzecznik MŚP interweniuje

Ze względu na przedłużającą się bardzo trudną sytuację przedsiębiorców z branży gastronomicznej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zauważył podnoszony przez branżę problem i w związku z tym podjął rozmowy z Ministrem Finansów w celu możliwości prolongowania terminu dla przedsiębiorców, mających trudności z zakupem kasy w terminie określonym w przepisach.

Minister Finansów poinformował Rzecznika o możliwości składania przez przedsiębiorców indywidualnych wniosków o odroczenie terminu na zakup kasy online.

Zadeklarował rozpatrzenie każdego indywidualnego wniosku ze zrozumieniem argumentacji, że brak środków na zakup w obecnej sytuacji branży jest uzasadnionym powodem do złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o odroczenie terminu zakupu kasy online?

Odroczenie terminu możliwe jest na podstawie art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jego brzmieniem organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Wniosek w tej sprawie przedsiębiorcy powinni skierować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w nim horyzont czasowy, w ciągu którego deklarują gotowość zakupu kasy.

Odroczenie terminu sprowadza się tym samym do wydłużenia o określony czas możliwości zakupu kasy i może odnosić się tylko do takiego terminu, który jeszcze nie upłynął. Z tego względu niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do końca grudnia br.

Kiedy zapada decyzja organu podatkowego?

Decyzja organu podatkowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i uzależniona jest od analizy indywidualnej sytuacji konkretnego przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej termin na załatwienie niniejszej sprawy, wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego, powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

