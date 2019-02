Zakup usług IT w modelu Agile. Zupełnie nowy trend!

Przede wszystkim, niezwykle istotne jest odpowiednie ułożenie procesu zakupowego na potrzeby projektów IT realizowanych w modelu Agile. Ma to bardzo duże znaczenie zarówno z punktu widzenia samego projektu, jak też całej organizacji. Kolejne wyzwanie to odpowiednie formułowanie zapytań rynkowo-ofertowych (RFI/RFP) dla projektów IT realizowanych w opisywanym modelu. Niejednokrotnie, osoba przygotowująca tą dokumentację, zastanawia się nie tylko nad tym, co powinna zawierać dokumentacja zakupowa, ale również na czym polegają jej różnice względem procesów zakupowych na projekty realizowane kaskadowo (Waterfall).

WARSZTATY LEAN PROCUREMENT - SPRAWDŹ

reklama reklama

Przy zakupach dotyczących projektów realizowanych w modelu Agile bardzo ważny jest właściwy dobór kryteriów, według których ocenia się dostawców IT zarówno w trakcie postępowania zakupowego oraz już w trakcie realizacji projektu IT realizowanego w oparciu o metodyki zwinne. Wymaga to jednak wiedzy i doświadczenia.

Końcową fazą projektu jest rozliczenie. I tu właśnie uwagę należy poświęcić na wybór modeli rozliczeń z dostawcą IT, które są optymalne dla projektów realizowanych w modelu Agile. Pamiętać należy również o tym, co powinna zawierać i w jaki sposób negocjować umowę z dostawcą na realizację projektu IT realizowanego w zwinnej (agile) metodyce.

Temat zakupów usług IT warty jest zgłębienia i dokładnego poznania, szczególnie przez te osoby, które w ramach organizacji dokonują zakupów IT. Taką możliwość dają praktyczne warsztaty Lean Procurement, organizowane przez spółkę IDEORIA należącą do Grupy Wydawniczej INFOR.

Zapraszamy już 12 marca 2019. Szczegóły i zapisy: http://ideoria.pl/szkolenia/lean-procurement/