Walka o przetrwanie. W ciągu dekady zniknie większość sklepów internetowych

Na rynku e-commerce, który jest niezwykle konkurencyjny, już w pierwszym roku działalności zanika 5% firm. Po upływie dziesięciu lat nadal funkcjonuje jedynie 37% z nich - informuje wtorkowe wydanie "Rzeczpospolitej".

Polski rynek sprzedaży internetowej. Dynamika i konkurencja

Pomimo że polski rynek sprzedaży internetowej jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, jest również niezwykle konkurencyjny. Potwierdza to analiza stażu rynkowego e-sklepów przeprowadzona przez Dun & Bradstreet Poland, którą “Rzeczpospolita” miała okazję poznać jako pierwsza.

Analiza danych sklepów internetowych

W analizie uwzględniono działalność firm zarejestrowanych od 2014 roku. Przeanalizowano dane ponad 105 tys. polskich sklepów internetowych.

Przetrwanie na rynku e-commerce

Spośród 8 tys. firm zarejestrowanych w 2014 roku, do dnia dzisiejszego przetrwało i nadal działa nie więcej niż 3 tys. To stanowi jedynie 37% wszystkich firm, które rozpoczęły swoją działalność przed dekadą - mówi Tomasz Starzyk, rzecznik wywiadowni, cytowany przez dziennik. Dodaje, że statystycznie pierwszego roku działalności nie przetrwa 5% zarejestrowanych firm, a po dwóch latach od 14 do 15%. Podkreśla, że po pięciu latach od zarejestrowania z rynku znika ponad 40% sklepów internetowych, a po siedmiu ponad połowa. Gazeta zauważa, że po upływie dekady na rynku pozostaje tylko 37% firm.

Rosnące oczekiwania konsumentów

“Rzeczpospolita” zauważa, że oczekiwania konsumentów rosną, na przykład za sprawą rosnącej popularności zakupów mobilnych, dostępnych przede wszystkim za pośrednictwem smartfonów. Z badania przeprowadzonego przez operatora Tpay wynika, że 34% konsumentów krytykuje niewygodne wypełnianie formularzy, 26% ma problemy z dokonaniem płatności, a 23% wskazuje na zbyt małe litery.

Ścieżka zakupowa, którą przechodzi klient w sklepie, musi być jak najprostsza, a wszystkie jej elementy - nie przeszkadzać w swobodnych zakupach. Dotyczy to na przykład wyszukiwarki, której pola muszą być czytelne i łatwe do kliknięcia - mówi Dawid Cichy, szef sprzedaży operatora płatności Tpay, w rozmowie z gazetą. Gazeta dodaje, że ważne są również możliwości filtrowania produktów lub usług. Wskazuje, że zwłaszcza w e-sklepach z szerokim asortymentem kluczowa jest możliwość łatwego wyfiltrowania produktów i posortowania ich według własnego uznania.