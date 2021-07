Ile osób pamięta o bezpieczeństwie w trakcie pracy zdalnej?

Blisko 8 mln Polaków pracowało zdalnie w czasie pandemii – wynika z badania „Finansowy Barometr ING”. Ilu jednak z tych 8 mln podczas pracy zdalnej pamiętało o bezpieczeństwie?

Cyberbezpieczeństwo pracy zdalnej

Podstawowym czynnikiem redukującym ryzyko utraty danych podczas home office’u to używanie służbowego sprzętu. Takie komputery są odpowiednio konfigurowane przez pracowników działów IT, którzy dbają o to, aby znajdowały się na nich najnowsze aktualizacje oprogramowania, a systemy antywirusowe były w pełni aktywne i aktualne. Problem pojawił się w momencie przejścia na pracę zdalną, gdy pracownicy zostali zmuszeni do zabierania sprzętu do domów oraz wykonywania obowiązków ze swoich czterech kątów. Wskutek tego wiele organizacji utraciło realną kontrolę nad bezpieczeństwem służbowych komputerów.

Niestety, pracownicy często zapominają o rozgraniczeniu życia prywatnego od życia osobistego wykorzystując sprzęt służbowy do prywatnych celów. Nie powinno się przechowywać na firmowych urządzeniach rozmaitej zawartości, jak zdjęcia z wakacji czy gry. Musimy pamiętać, że pobierając wszelkie dokumenty, programy z niesprawdzonych źródeł w sieci, możemy zaimplementować również złośliwe oprogramowanie. W konsekwencji może to doprowadzić do kradzieży wrażliwych danych dla naszego przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że jeżeli pobrane pliki pochodzą z nielegalnego źródła, naraża to pracodawcę na problemy prawne. Z tego powodu musimy pamiętać, żeby zachować szczególną ostrożność podczas pozyskiwania plików z Internetu oraz nie zapominajmy o ograniczeniu ilości przechowywanych prywatnych danych na komputerze służbowym – dla swojego dobra oraz pracodawcy.

Firmy powinny odpowiednio konfigurować sprzęt wydawany pracownikom, a więc zadbać o aktualne systemy antywirusowe, najlepiej z centralną konsolą do zarządzania i centralną aktualizacją, a także tak skonfigurować konto użytkownika, aby zablokować pobieranie i instalowanie nieautoryzowanego oprogramowania.

W jaki sposób lepiej chronić skrzynkę pocztową?

Kolejną istotną kwestią jest dostęp do systemów informacyjnych używanych przez organizacje. Problem nasila się w przypadku, kiedy dostęp do systemu nie jest ograniczony dla konkretnych adresów IP, ale został wystawiony do sieci publicznej i każdy z dowolnego miejsca może uzyskać do niego dostęp, mając jedynie połączenie z Internetem. Często takim systemem jest poczta, która jak potwierdza historia ministra Dworczyka, jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczona, okazuje się łatwym celem dla cyberprzestępców.

Aby zapewnić minimalny poziom zabezpieczeń dla naszej poczty e-mail, zadbajmy przede wszystkim o ustawienie silnych haseł. Mówiąc o silnym haśle należy myśleć o min. 12 znakowym ciągu, zawierającym zarówno litery, cyfry, jak i znaki specjalne. Kolejną składową bezpiecznego systemu pocztowego jest włączona dwuetapowa weryfikacja. Jest to nic innego jak kolejny składnik logowania. Po podaniu hasła system poprosi nas po raz kolejny, abyśmy „udowodnili mu”, że jesteśmy osobą, która właśnie się loguje.

Do najpopularniejszej metody dwuskładnikowego systemu logowania należy kod, który przychodzi za pomocą wiadomości SMS. Jednak ta metoda ma swoje poważne wady – kod można przechwycić. Z tego powodu najbezpieczniejszą metodą dwuskładnikowego logowania jest używanie fizycznych kluczy zabezpieczeń (U2F). Jest to zabezpieczenie, które jak dotąd nie zostało przełamane. Oczywiście, zakup kluczy wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, więc jeżeli będą one zbyt wysokie, warto rozważyć wdrożenie darmowej aplikacji służącej do podwójnej autentyfikacji (np. Google Authenticator).

Podsumowując – pamiętajmy, że to człowiek jest zawsze najsłabszym punktem systemu bezpieczeństwa. To właśnie dlatego przełożeni nigdy nie powinni lekceważyć roli szkoleń pracowniczych o ochronie danych, zarówno tych onboardingowych, ale także cyklicznych, aktualizujących wiedzę na temat aktualnych zagrożeń.

Arkadiusz Sadkowski, specjalista ds. bezpieczeństwa IT, ODO 24

