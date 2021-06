Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

Czym jest backup?

Backup to kopie ważnych plików, które przechowujemy w innym miejscu niż ich oryginał. Dzięki temu zyskujemy pewność, że w razie nieoczekiwanych problemów – nie stracimy ich na zawsze.

Jak wiemy wypadki chodzą po ludziach i nawet będąc ostrożnymi w sieci - może zdarzyć się tak, że stracimy dostęp do ważnych dla nas plików. Czasem to wina przypadku, czasem – celowego działania cyberprzestępców. Innym razem – posłuszeństwa może odmówić nam sprzęt.

Jakie są przyczyny utraty danych?

Najczęstsze przyczyny utraty danych to m.in.:

pomyłkowe, przypadkowe skasowanie – przez Ciebie lub kogoś, kto ma dostęp do Twojego urządzenia,

celowe usunięcie – najczęściej przez inną osobę, która nie miała świadomości wagi danego dokumentu, czy folderu lub uzyskała do niego niepowołany dostęp,

kradzież lub uszkodzenie sprzętu – komputera, tabletu, telefonu,

awaria dysku twardego komputera lub karty pamięci,

zainfekowanie urządzenia złośliwym oprogramowaniem.

Niezależnie od przyczyny – jest sposób, aby uniknąć straty. To kopie zapasowe.

Kiedy robić backup?

Dużo nerwów, sporo problemów i niemały wydatek, albo – backup. Wybór jest prosty! To właśnie dane mają przecież dla nas największą wartość – przewyższającą często wartość sprzętu, na którym je przechowujemy.

Nie chcemy utracić dostępu do plików służbowych - umów firmowych, czy informacji o realizowanych projektach, ani do prywatnych – wspomnianych już zdjęć, czy materiałów wideo, które przechowujemy na swoich urządzeniach. To pewne. A pewność, że tak się nie stanie daje nam właśnie backup.

Kiedy powinniśmy go robić? Tak naprawdę – za każdym razem, kiedy zależy nam na ważnym materiale. Co ważne – kopiować możemy wszystko, od poszczególnych plików, po cały system operacyjny.

Jak robić kopie zapasowe?

Istnieją 2 sposoby zrobienia backupu.

Pierwszy sposób to korzystanie z nośników fizycznych – np. dysków USB. To wygodne, bo umożliwia szybkie kopiowanie dużych zasobów danych, ale nie zawsze bezpieczne. Nośnik zewnętrzny, podobnie jak komputer, czy tablet może ulec zainfekowaniu lub zniszczeniu, a wraz z nim – nasza kopia zapasowa. Alternatywą są usługi chmurowe. Dzięki nim, możemy przechowywać kopie plików w wirtualnym środowisku zewnętrznym, zabezpieczonym przez dostawcę.

Ta metoda wymaga najczęściej ustawienia opcji kopiowania do naszego katalogu w chmurze – takie opcje są dostępne w aplikacjach instalowanych fabrycznie w smartfonach. Innym sposobem jest zainstalowanie dedykowanej aplikacji, która automatycznie tworzy kopie zapasowe plików, np. od razu po ich utworzeniu. Jej dodatkową zaletą jest to, że w przypadku zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, pozwala na przywrócenie danych do stanu sprzed zdarzenia.

Popularne usługi chmurowe pomagają odtworzyć dowolne dane i zmiany, co nie tylko pomaga przy odzyskiwaniu przypadkowo skasowanych plików, ale umożliwia ich odtworzenie w przypadku zaszyfrowania na skutek cyberataku.

