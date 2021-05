Jak zmienić dane firmy w KRS?

Jak poprawnie zgłosić do KRS zmianę danych? Jak złożyć wniosek? Ile to kosztuje? Czy można się odwołać?

Bony mieszkaniowe, dopłaty do kredytów i gwarancje wkładu własnego. Zapowiadane w Polskim Ładzie wsparcie państwa w zakupie mieszkania może tymczasowo spowolnić popyt na nowe nieruchomości. Klienci będą się wstrzymywać z kupnem do momentu uruchomienia bonów mieszkaniowych, dopłat i gwarancji wkładu własnego. Wtedy popyt ponownie wzrośnie, bo większa będzie grupa osób, które będą mogły sobie pozwolić na własne M. Rządowe zapowiedzi mogą jednak doprowadzić do wzrostu cen nowych nieruchomości, które już teraz – mimo pandemii – są na wysokim poziomie. Dotyczy to szczególnie małych miejscowości, gdzie konkurencja wśród deweloperów mieszkaniowych jest mniejsza.