Jak zmienić dane w firmie i gdzie zgłosić?

Jak poprawnie dokonać zmiany danych w spółce i w działalności gospodarczej? Które dane należy zgłaszać, gdzie i w jaki sposób zrobić to najszybciej?

Rejestracja pojazdu zabytkowego bez dokumentów jest możliwa? To postanowiliśmy sprawdzić. Jaka jest odpowiedź? To zależy od kilku czynników.

Branża budowlana nie ucierpiała na koronawirusie. Teraz bardzo mocno się rozwija gospodarka amerykańska i chińska i ssie wszystkie surowce, dlatego w Polsce zdrożały one prawie o 100 proc. - mówił podczas kongresu Impact’21 Ryszard Florek.

Inwestycja w nieruchomości - lokalizacja, metraż, dom czy mieszkanie. Z analizy dostępnych nieruchomości inwestycyjnych wynika, że obecnie najwięcej okazji dla osób chcących lokować środki w nieruchomości oferowanych jest na rynku pierwotnym - ponad 60% inwestycji. Są to w 80% domy na obrzeżach dużych aglomeracji. Z kolei na rynku wtórnym są to przede wszystkim flipy, realizowane w dobrych lokalizacjach w centrach miast.

Ministerstwo Finansów wprost akcentuje, że na “Polskim Ładzie” skorzysta jedynie ok. 40% samozatrudnionych. To oznacza, że pozostałe 1,5 mln osób będzie musiało płacić wyższe podatki – mówi Maciej Oniszczuk.

Małe mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym. Ciasne, ale własne - takie myślenie odeszło do lamusa. Małe mieszkania, które do tej pory sprzedawały się na pniu, przestały być atrakcyjne. Nie są już numerem jeden - tak jak w ostatnich latach. Dlaczego?

Nowy Start dla przedsiębiorców - kto może skorzystać?

Program "Nowy Start" skierowany jest do przedsiębiorców, którzy w pandemii zamknęli firmę, ale chcieliby wrócić do prowadzenia biznesu. Co umożliwia udział w programie i jakie są jego zasady?