Kto korzysta z prawa do błędu przedsiębiorcy?

Prawo do błędu przedsiębiorcy

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo Przedsiębiorców, która daje przedsiębiorcom prawo do popełnienia błędu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy (osobie fizycznej) za naruszenie przepisów nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz nakaz usunięcia tego naruszenia w wyznaczonym terminie.

Zmiana w przepisach jest spowodowana faktem, iż większość naruszeń popełniają początkujący przedsiębiorcy, dlatego zapis ten dotyczy osób fizycznych, które niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą i ich pomyłki nie wynikają ze złej woli, lecz mają charakter nieintencjonalny.

Kto może skorzystać z prawa do błędu?

Prawo do błędu obejmuje przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy naruszyli przepisy prawa w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy już kiedyś prowadzili działalność gospodarczą, ale ją zamknęli lub zawiesili. W tym przypadku, by móc skorzystać z tej możliwości, od zamknięcia lub zawieszenia musi minąć co najmniej 36 miesięcy.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca naruszy przepisy?

Jeśli przedsiębiorca, objęty prawem do błędu, naruszy przepisy związane z prowadzeniem działalności, wtedy właściwy organ wszczyna postępowanie mandatowe lub wymierza administracyjną karę pieniężną. Przedsiębiorca oprócz opłacenia grzywny zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz eliminację skutków tych naruszeń, jeśli takie wystąpiły. Jeżeli przedsiębiorca zastosuje się do tej procedury i spełni warunki, wtedy:

nie będzie on podlegać karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa,

właściwy organ odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca, jeszcze przed wezwaniem właściwego organu, dobrowolnie usunie naruszenia prawa oraz ich skutki oraz powiadomi o tym organ, wtedy nie zostanie on ukarany, jedynie pouczony. Jeżeli naruszenie przepisów wystąpiło w ciągu 12 miesięcy, ale trwało ono także po tym okresie, przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z prawa do błędu.

Kiedy prawo do popełnienia błędu nie będzie miało zastosowania?

Prawo do błędu to rozwiązanie, którego nie można zastosować do wszystkich rodzajów naruszeń prawa. Przepisy jasno określają, iż są sytuacje, w których przedsiębiorca nie będzie miał możliwości skorzystania z tej opcji. Oto one: