Jak oszczędzać na zakupach?

Zaplanuj zakupy i kupuj z kartką

Wybierając się na zakupy codzienne, najczęściej spożywcze warto przygotować sobie listę zakupów. Kupujemy produkty, których nam brakuje w domu, które są najpotrzebniejsze. Idąc na zakupy często ulegamy impulsowi np. pod wpływem reklamy, promocji itp. Najlepszym sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest planowanie zakupów. Lista zakupów pozwala na skoncentrowanie się wyłącznie na tych produktach, które rzeczywiście są nam niezbędne. Dla tych, którzy nie lubią spędzać dużo czasu na zakupach jest to świetny sposób na to, by zredukować czas do minimum. Starajmy się również próbować produkty różnych firm, a następnie wybierać te, które najbardziej nam odpowiadają. Najtańsze produkty wcale nie muszą być gorsze. Zrób listę zakupów i zapanuj nad pokusami, które czekają na ciebie w każdym sklepie.

Polecamy: Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

reklama reklama

Korzystaj z promocji – ale z głową

Kupowanie na promocji może przynosić spore oszczędności w budżecie domowym. Często promocje np. „2 w cenie 1” bywają korzystnym rozwiązaniem. Dotyczy to głownie produktów chemicznych tj. pasty do zębów, proszki czy inne detergenty, które mają długie terminy ważności a i tak będziemy musieli je kupić. Warto, zwracać uwagę na ceny towarów promocyjnych, zwłaszcza tych, które kupujemy sukcesywnie. Czy aby na pewno cena promocyjna jest niższa od ceny regularnej? W przypadku produktów drogich, które chcemy kupić możemy poczekać na okazje cenowe np. na wyprzedażach. Dobrym rozwiązaniem jest kupowanie w sklepach internetowych tych samych marek sklepowych. Ceny bywają wtedy nawet od 20% niższe niż w sklepach stacjonarnych. Dla stałych klientów sklepy mają „karty stałego klienta”, które uprawniają do zakupów ze zniżką. Często korzyści płynące z takich akcji są godne uwagi, dlatego warto je rozważyć. Zainteresować się warto ponadto programami rabatowymi, które banki oferują posiadaczom kart debetowych czy kredytowych.

Kupuj za gotówkę

To może wydawać się dziwnym pomysłem w dzisiejszych czasach, kiedy płacić można kartą, a nawet telefonem, ale płacenie gotówką naprawdę pozwala oszczędzić. Wychodząc z domu na zakupy warto zabrać ze sobą gotówkę a nie kartę płatniczą. Mają określoną kwotę na zakupy oraz obraz tych pieniędzy w postaci banknotów czy bilonu łatwiej jest nam zapanować nad wydatkami. Dla większej pewności, że nie wydamy więcej możemy zostawić kartę płatniczą w domu, choć to już bardzo radykalne rozwiązanie.

Pamiętaj nie chodź na zakupy głodny. Kupuj świeże warzywa i owoce na targowiskach oraz wspieraj rodzimy biznes.

Zobacz: Finanse osobiste