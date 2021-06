Transformacja cyfrowa ważna dla dyrektorów finansowych [BADANIE]

Transformacja cyfrowa znajduje się w pierwszej piątce priorytetów 80% dyrektorów finansowych na całym świecie. A co w przypadku, kiedy nie przynosi ona wymiernych korzyści?

Transformacja cyfrowa i jej znaczenie dla dyrektora finansowego

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) opublikował wyniki najnowszego globalnego badania przeprowadzonego na 13 rynkach wśród ponad 1.500 dyrektorów finansowych i członków wyższej kadry kierowniczej ds. finansów. Badanie objęło większość branż, zostało przeprowadzone w celu określenia, jak dyrektorzy finansowi postrzegają transformację cyfrową, jakie są ich priorytety w zakresie wydatków na IT, jak mierzą zwrot z inwestycji w technologię oraz w jaki sposób widzą współpracę na linii dyrektor finansowy – dyrektor IT.

Według raportu z badania, jeśli chodzi o transformację cyfrową i jej znaczenie w kontekście innych priorytetów korporacyjnych, 80% dyrektorów finansowych na całym świecie wskazuje, że znajduje się ona w pierwszej piątce ich listy priorytetów, 71% badanych dyrektorów finansowych uważa, że inwestycje w transformację cyfrową są kluczowe dla sukcesu ich firmy, a 77% stwierdziło, że pomogłoby dyrektorom finansowym znaleźć sposób na sfinansowanie nowego projektu transformacji cyfrowej, jeśli inicjatywa ta przyniosłaby wysoki zwrot z inwestycji. Ponadto 67% dyrektorów finansowych twierdzi, że „nie chce marnować cennych środków na inwestycje w IT, które nie przynoszą wymiernych korzyści”.

Dyrektorzy finansowi są optymistyczni wobec transformacji cyfrowej

Poziom zrozumienia technologii i jej potencjału do generowania zysków, przez współczesnych dyrektorów finansowych, jest obecnie wyższy niż kiedykolwiek. Jeśli chodzi o transformację cyfrową, jest ona dla dyrektorów finansowych więcej niż tylko modnym słowem i zdecydowanie znajduje się na liście ich priorytetów. Poza znaczną większością, która wymienia transformację cyfrową jako priorytet w pierwszej piątce na tle innych inicjatyw korporacyjnych, 59% twierdzi, że jest ona w pierwszej trójce ich priorytetów. Ponadto spośród 80% dyrektorów finansowych, którzy spodziewają się wzrostu wydatków na technologie w 2021 roku, prawie połowa (46%) twierdzi, że ten wzrost wydatków jest napędzany przez nowe inwestycje w transformację cyfrową.

W związku z pandemią COVID-19 konsumenci zdecydowanie przenieśli się do kanałów online, a firmy odpowiedziały zwiększeniem inwestycji cyfrowych. Chociaż transformacja cyfrowa była w planach wielu firm również przed rokiem 2020, globalna pandemia spowodowała usunięcie wewnętrznych barier, zoptymalizowanie działania zespołów korporacyjnych i przyspieszyła adopcję technologii w celu wsparcia nowych, kluczowych dla biznesu wymagań, począwszy od pracy zdalnej, poprzez cyfrowe interakcje z klientami, po zarządzanie łańcuchem dostaw. Prawie trzech na czterech (73%) dyrektorów finansowych wskazało, że globalna pandemia spowodowała zwiększenie inwestycji w transformację cyfrową w ich firmach, a zdecydowana większość respondentów (95%) zgadza się, że inwestycje technologiczne są kluczowe dla odzyskania sprawności po gospodarczych skutkach pandemii.

Optymalizacja dotychczasowych inwestycji technologicznych

Dyrektorzy finansowi oczekują od dyrektorów działów IT propozycji inwestycji technologicznych o wysokiej wartości biznesowej i szybkim zwrocie z inwestycji. Na pytanie o rodzaj projektów IT, które według nich powinny być częściej realizowane przez dyrektorów działu IT ze względu na ewidentną wartość biznesową i dobry zwrot z inwestycji, najwięcej – 44% – respondentów odpowiedziało: „optymalizacja dotychczasowych inwestycji technologicznych”. Dyrektorzy finansowi wymienili również „inicjatywy technologiczne generujące przychody” (40%) oraz „usprawnienia procesów i wydajność pracowników” (39%) jako odpowiednio drugi i trzeci wybór.

Dyrektorzy finansowi, którzy stale optymalizują swoje operacje informatyczne, mają dobrą pozycję, aby tworzyć i pozyskiwać finansowanie dla strategicznych inwestycji informatycznych, wspierających cele biznesowe. W rezultacie zasoby informatyczne – w tym czas, pieniądze i ludzie – mogą zostać przeznaczone na nowe, ważne inicjatywy generujące przychody, które zapewniają przewagę konkurencyjną i rozwój organizacji.

Projekty o niskiej wartości

Jednym z głównych czynników branych pod uwagę przez dyrektorów finansowych przy wydatkach na IT jest nadanie priorytetu projektom, które przynoszą pozytywne wyniki biznesowe – 67% ankietowanych dyrektorów finansowych przyznaje, że „nie chce marnować cennych środków na inwestycje IT, które nie przynoszą korzyści”. Ponadto 70% respondentów twierdzi, że chce ograniczyć wydatki na nieistotne inwestycje w IT. Na pytanie o rodzaj projektów informatycznych, które woleliby zamknąć, gdy nie widzą wyraźnej wartości biznesowej lub dużego zwrotu z inwestycji, wśród odpowiedzi znalazły się „przełomowe inicjatywy technologiczne nowej generacji” oraz „duże projekty w zakresie ponownego wdrożenia i migracji systemów ERP”. Brak dużego zwrotu z inwestycji, technologia dla samej technologii lub zmiany wymuszone przez głównych dostawców ERP nie zadowalają dyrektorów finansowych, którzy chcą wymiernych korzyści biznesowych z inwestycji IT.

Duże inwestycje technologiczne, które mogą nie mieć jasnego uzasadnienia biznesowego, takie jak niektóre wymuszone przez dostawcę migracje i aktualizacje systemów ERP, mogą być odłożone w czasie lub można z nich całkowicie zrezygnować, a zamiast tego systemy ERP można zoptymalizować dzięki strategiom takim jak wsparcie zewnętrzne, co pozwala dyrektorowi działu IT na uwolnienie zasobów informatycznych i przyspieszenie programów transformacji cyfrowej.

Szybki zwrot z inwestycji w technologie

Oprócz zapewnienia jasnego uzasadnienia biznesowego dla nowych projektów transformacyjnych, dyrektorzy finansowi oczekują również szybkiego zwrotu z inwestycji technologicznych – 48% dyrektorów finansowych spodziewa się, że będzie to do 2 lat, 41% oczekuje zwrotu w ciągu 3-5 lat.

Ważny jest również moment, w którym dyrektor działu IT powinien zaangażować dyrektora finansowego w kluczową, nową inicjatywę IT. Większość dyrektorów finansowych (88%) preferuje, aby dyrektor działu IT angażował ich jeszcze przed opracowaniem pełnego biznesplanu. 47% respondentów wolałaby uczestniczyć w tworzeniu projektu, 41% chciałoby, aby dział IT współpracował z działem finansowym, kiedy pomysł jest już w pełni ukształtowany, ale przed ukończeniem biznesplanu.

Rosnąca akceptacja dyrektorów finansowych dla inicjatyw związanych z transformacją cyfrową w połączeniu z ich gotowością do wspierania projektów, które mają wymierne wyniki biznesowe, oznacza, że są oni coraz bardziej skłonni do przewodzenia działaniom mającym na celu pozyskiwanie funduszy na projekty o wysokiej wartości dla biznesu. Zapytani o to, jak zareagowaliby na propozycję dyrektora działu IT dotyczącą transformacji cyfrowej wymagającej dodatkowych inwestycji, które prawdopodobnie przyniosłyby duży zwrot z inwestycji, 77% CFO odpowiedziało, że pomogliby dyrektorowi działu IT znaleźć sposób na sfinansowanie projektu, a 28% podjęłoby nawet rozmowę z zarządem, aby pomóc mu w zabezpieczeniu potrzebnych funduszy.

Silna współpraca na linii dyrektor finansowy i dyrektor IT jest kluczowa dla sukcesu

Technologia zwiększa rolę, jaką dyrektorzy finansowi i dyrektorzy działów IT odgrywają w organizacji, a także potrzebę ścisłej współpracy między działami IT i finansów. Dyrektor finansowy i dyrektor działu IT muszą wykazywać się dzisiaj ogromną wiedzą na temat klientów i rynków, a także roli technologii w procesach. Współpracując, mogą stworzyć produktywny, silny zespół – 92% dyrektorów finansowych zgadza się, że „odnoszący sukcesy dyrektor finansowy ma świetne relacje z osobą na równoległym stanowisku w IT”. Badanie pokazało również, że 69% dyrektorów finansowych ma pozytywną opinię o swoich dyrektorach działu IT, przy czym 47% stwierdziło, że dyrektor działu IT w ich firmie jest partnerem, który „pomaga połączyć aspekty technologii i decyzji biznesowych”, a 22% stwierdziło, że dyrektor działu IT w ich organizacji jest „innowacyjnym inicjatorem zmian, który napędza strategię biznesową”.

Ponadto ponad trzech na czterech dyrektorów finansowych (77%) stwierdziło, że ubiegłoroczny, bardzo wymagający krajobraz biznesowy przyczynił się do wzmocnienia ich relacji z dyrektorem działu IT. Dyrektorzy finansowi przypisują tę zmianę głównie zwiększonemu naciskowi na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem (52%), pilnej potrzebie współpracy w celu podejmowania szybkich decyzji dotyczących technologii (50%) oraz proaktywnemu zaangażowaniu dyrektora działu IT (42%).

Dyrektorzy finansowi, którzy zauważyli pogorszenie relacji z dyrektorami działu IT w swojej firmie w ubiegłym roku, jako powody podawali brak elastyczności ze strony dyrektora działu IT w zakresie wskazywania sposobów na obniżenie kosztów (32%), brak odpowiedniego zwrotu z inwestycji planowanych przez dyrektora działu IT (31%) oraz negatywne nastawienie dyrektora działu IT do prób aktywnego zaangażowania (28%).

Choć funkcje dyrektora finansowego i dyrektora działu IT są wzajemnie powiązane, czasami mogą one różnić się ze względu na mówienie innym językiem o tych samych tematach. Według wyników badania, 92% dyrektorów finansowych twierdzi, że dyrektor działu IT musi być bardziej ukierunkowany na biznes niż dwa lata temu, a 94% zgadza się, że dyrektorzy finansowi muszą być bardziej biegli pod względem technologii niż dwa lata temu.

O raporcie

Raport powstał w oparciu o globalną ankietę online przeprowadzoną przez Dimensional Research na zlecenie Rimini Street. W badaniu wzięło udział ponad 1500 dyrektorów finansowych lub równorzędnych specjalistów ds. finansów na wyższych stanowiskach kierowniczych z 13 krajów, reprezentujących firmy o rocznych przychodach w wysokości co najmniej 200 milionów dolarów (USD).

