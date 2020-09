Koronawirus podniósł znaczenie działów marketingu

Z analizy przeprowadzonego badania CMO Survey w USA wynika, że — według większości marketerów zajmujących wyższe stanowiska — w czasie pandemii COVID-19 wzrosło znaczenie działów marketingu i to pomimo redukcji etatów w wielu przedsiębiorstwach. Dodatkowa ankieta, uzupełniająca półroczne badanie o informacje na temat wpływu pandemii COVID-19, przeprowadzona przez Fuqua School of Business na Uniwersytecie Duke’a pod patronatem Deloitte oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu, pokazuje, w jaki sposób kryzys dotyka działy marketingu: ich budżety, wyniki działalności, pracowników oraz organizację pracy.

Wzrosty pośród spadków

Spośród 247 marketerów zajmujących wyższe stanowiska, którzy wzięli udział w badaniu, 62 procent uważa, że w ostatnich kilku miesiącach wzrosło znaczenie działów marketingu, pomimo poważnych spadków przychodów z tytułu sprzedaży, zysków oraz liczby pozyskanych klientów.

Dostroić strategię firmy do zmiany

Chociaż respondenci przyznawali, że ich przygotowanie do kryzysu bywało różne, wielu z nich uważa, że istotnym elementem ich działań była improwizacja. Marketerzy wskazywali również na: przesunięcie zasobów w celu stworzenia lepszych cyfrowych interfejsów obsługi klienta (61%), zmianę strategii dotarcia do klienta i uzyskania przewagi konkurencyjnej (56%), nowe oferty (42%) oraz nowe formy współpracy (41%).

„Wyniki te pokazują, że w czasach niepewności organizacje chętniej sięgają po kompetencje zespołów, które dobrze znają potrzeby klientów i są w stanie szybko dostroić strategię firmy do zmiany. W pierwszym okresie COVID’19 empatia w kontaktach z klientami była niezwykle ważna i choć, co wskazują również wyniki ankiety, wielokrotnie trzeba było improwizować, to zespoły marketingu dobrze się w tej roli spełniały.” – mówi Natalia Załęcka, Head of Marketing Transformation w Deloitte Digital.

Czas na innowacyjność

Podczas gdy działy marketingu mogły zyskać na wartości, sytuacja zatrudnienia w branży nie prezentowała się już tak dobrze. Z powodu COVID-19 firmy zmniejszyły zatrudnienie w branży marketingowej o 9 procent. Wyniki badania pokazują, że 24 procent marketerów nie przewiduje w tym zakresie powrotu do stanu sprzed pandemii. Respondenci spodziewają się spadku zatrudniania w działach marketingu o średnio 3.5 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii badania. Od pracowników oczekiwać się będzie umiejętności dostosowania do zmieniających się priorytetów, kreatywności i innowacyjności, a także umiejętności radzenia w sobie w nowych sytuacjach