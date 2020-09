5 sposobów na utrzymanie firmy w kryzysie

Lockdown, globalna pandemia oraz niepewna sytuacja gospodarcza wymogły na wielu firmach zmianę modelu działania. Niektóre biznesy zostały sparaliżowane przez COVID-19, ale nie wszystkie. Odpowiednie wykorzystanie już wcześniej istniejących trendów i korzystanie z narzędzi zapewniających ciągłość działania oraz płynność finansową to klucz do sukcesu w trudnych czasach.

Praca zdalna zapewnia ciągłość działania

Do tej pory wiele firm wzbraniało się przed szerokim wykorzystaniem pracy zdalnej. W pandemii okazało się, że dla wielu organizacji był to jedyny sposób, żeby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i ciągłość działania przedsiębiorstwa. Przejście na home office wiążę się też z tym, że trzeba w innym modelu dzielić się dokumentami i zadaniami. Wykorzystanie narzędzi online z jednej strony sprawia, że wiele procesów może trwać znacznie krócej, z drugiej strony - ogranicza się na przykład zużycie papieru. Zyskały firmy, które potrafiły odpowiednio dostosować się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu.

- Organizacja przeszła przez lockdown bez uszczerbku na sprawności operacyjnej, ponieważ wszystkie procesy były przygotowane do pracy online już wcześniej. Przejście na pracę zdalną nie stanowiło żadnego problemu - mówi Piotr Gąsiorowski, prezes zarządu eFaktor

Transformacja cyfrowa jako przewaga konkurencyjna

Te firmy, które jeszcze przed koronakryzysem zdecydowały się na przyspieszony proces transformacji cyfrowej, w czasie pandemii zyskały w oczach swoich klientów i partnerów. Zapewniły ciągłość działania, usprawniły swoje procesy, pokazały, że potrafią szybko reagować na zmieniające się otoczenia oraz że są gotowe na wyzwania współczesnego rynku.

- Rozwiązania, które wdrożyliśmy w eFaktor w 2019 r. pozwoliły bezproblemowo przejść przez lockdown, ponieważ wszystkie czynności związane ze współpracą z klientami i partnerami są realizowane poprzez internetową platformę. Inwestujemy w automatyczne systemy scoringowe (oceniające ryzyko związane z wspieranym podmiotem), które są coraz szybsze. Są też coraz doskonalsze w podejmowanych decyzjach – mówi Piotr Gąsiorowski.

Dywersyfikacja kanałów sprzedaży

Firmy, które nie rozpoczęły procesu cyfryzacji i nie zdywersyfikowały swoich kanałów sprzedaży oraz operacji miały w czasie lockdownu poważne problemy. W dalszym ciągu borykają się ze skutkami opieszałości sprzed pandemii i trudno będzie im szybko odbudować nadszarpniętą pozycję.

Widać to chociażby w takich branżach jak retail czy HoReCa. Sieci handlowe, które nie były przygotowane do dostarczania zakupów realizowanych przez platformy ecommerce straciły w porównaniu do tych, które zainwestowały w tego typu rozwiązania wcześniej. Podobnie restauracje – te, które nie miały uruchomiony kanałów zamówień online przy zamknięciu lokali utraciły całkowicie źródło przychodu.