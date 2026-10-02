REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Prawo » FAQ – najczęściej zadawane pytania o dyrektywę NIS2

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dyrektywę NIS2

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2026, 09:07
Juliusz Czekalski
Balansuję między technologią, optymalizacją biznesową a branżą kreatywną, skutecznie rozwiązując problemy tam, gdzie inni widzą tylko ograniczenia. W codziennej pracy stawiam na praktykę, traktując zaawansowane modele językowe i cyfrową automatyzację jako potężną dźwignię dla swojej produktywności.
nis2 dyrektywa FAQ – najczęściej zadawane pytania o dyrektywę NIS2
FAQ – najczęściej zadawane pytania o dyrektywę NIS2
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dyrektywa NIS2 wprowadza nowe obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą wielu firm w całej Unii Europejskiej. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania, wyjaśniając kluczowe kwestie. Sprawdź, co zmienia się w przepisach i jak przygotować się na nowe regulacje.

rozwiń >

Czy NIS2 dotyczy urzędów, szpitali i jednostek samorządu terytorialnego?

Tak. Administracja publiczna – w tym urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy gmin oraz podmioty lecznicze – znalazła się w sektorach objętych ustawą. Zakwalifikowanie konkretnej jednostki jako podmiotu kluczowego lub ważnego zależy od charakteru i zakresu realizowanych zadań, a nie wyłącznie od liczby pracowników. Zasady kwalifikacji podmiotów publicznych różnią się od reguł stosowanych wobec przedsiębiorców – szczegółowy katalog zawierają załączniki do ustawy o KSC. Wyłączone są jednostki wykonujące zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego, obronności i egzekwowania prawa.

REKLAMA

REKLAMA

Czy moja firma musi samodzielnie sprawdzić, czy podlega NIS2?

Tak. Ustawa opiera się na zasadzie samoidentyfikacji – żaden organ nie wyśle powiadomienia. Podmiot samodzielnie ocenia, czy spełnia kryteria sektorowe i wielkościowe, a następnie rejestruje się we właściwym organie nadzoru. Na dokonanie rejestracji ustawa przewiduje 6 miesięcy od dnia wejścia w życie, czyli do początku października 2026 r.

Czy mała firma (poniżej 50 pracowników) może być objęta NIS2?

Co do zasady nie – próg dla podmiotów ważnych to 50 pracowników oraz roczny obrót przekraczający 10 mln euro lub suma bilansowa przekraczająca 10 mln euro. Jednak mikro i małe przedsiębiorstwa mogą być objęte przepisami w dwóch sytuacjach: jeśli organ nadzoru uzna je za kluczowe ze względu na specyficzne znaczenie systemowe, albo jeśli ich kontrahent (podmiot kluczowy lub ważny) nałoży na nie wymogi bezpieczeństwa kontraktowo w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.

Czym różni się podmiot kluczowy od ważnego?

Obowiązki merytoryczne są dla obu kategorii identyczne. Różnica leży w nadzorze: podmioty kluczowe podlegają kontroli aktywnej (organ może wszcząć postępowanie bez incydentu), podmioty ważne – reaktywnej (kontrola uruchamiana jest co do zasady po zgłoszeniu incydentu). Podmioty kluczowe mają też obowiązek przeprowadzania regularnych audytów bezpieczeństwa.

REKLAMA

NIS2 w Polsce. Jak przygotować firmę na nowe wymogi cyberbezpieczeństwa

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile czasu jest na wdrożenie wymagań NIS2?

Podmioty objęte ustawą w dniu jej wejścia w życie (3 kwietnia 2026 r.) mają 12 miesięcy na pełne wdrożenie wymaganych środków technicznych i organizacyjnych – czyli do kwietnia 2027 r. Podmioty, które nabędą status kluczowego lub ważnego później, liczą ten termin od dnia spełnienia kryteriów.

Kiedy mogą zostać nałożone kary finansowe?

Ustawa przewiduje 24-miesięczną karencję na egzekwowanie kar pieniężnych – oznacza to, że kary administracyjne mogą być nakładane najwcześniej od kwietnia 2028 r. Karencja nie zwalnia jednak z obowiązku wdrożenia środków bezpieczeństwa w terminie 12 miesięcy. Samo niedopełnienie obowiązku rejestracji lub raportowania incydentów może być traktowane jako naruszenie niezależnie od okresu karencji.

Czy prezes lub członek zarządu może ponieść osobistą odpowiedzialność za naruszenie NIS2?

Tak. Ustawa przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej bezpośrednio na kierownika podmiotu – do wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadkach rażącego lub powtarzającego się naruszenia organ nadzoru może również orzec czasowe zawieszenie w pełnieniu funkcji zarządczych. Wewnętrzna delegacja zadań na dyrektora IT lub CISO nie przenosi tej odpowiedzialności z organu zarządzającego.

Czy NIS2 i RODO nakładają się na siebie w przypadku incydentu z danymi osobowymi?

Tak – i jest to istotny praktyczny problem. Incydent cyberbezpieczeństwa, który jednocześnie obejmuje dane osobowe, może rodzić obowiązki raportowe zarówno z NIS2 (do CSIRT w ciągu 24/72 godzin), jak i z RODO (do UODO w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia). Oba obowiązki biegną równolegle i niezależnie. Jeśli organ RODO nałożył już karę za to samo zachowanie, organ nadzoru NIS2 nie nakłada dodatkowej kary pieniężnej – może jednak nadal zastosować inne środki, takie jak wiążące polecenia lub nakazy naprawcze. Kary przewidziane w RODO za szczególnie poważne naruszenia są wyższe (do 20 mln euro lub 4% globalnego obrotu) niż kary z NIS2.

NIS2 w Polsce. Jak przygotować firmę na nowe wymogi cyberbezpieczeństwa

Powiązane
Dyrektywa NIS2 w Polsce – co się zmienia i dla kogo
Dyrektywa NIS2 w Polsce – co się zmienia i dla kogo
Jak zatrzymać spadek dochodów budżetowych z VAT-u? Prof. Modzelewski: przyjrzyjmy się zasadności zwrotów podatku; KSeF tu nie pomoże
Jak zatrzymać spadek dochodów budżetowych z VAT-u? Prof. Modzelewski: przyjrzyjmy się zasadności zwrotów podatku; KSeF tu nie pomoże
Rząd przyjął nowy plan podatkowy. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą [LISTA ZMIAN]
Rząd przyjął nowy plan podatkowy. Jedni zyskają tysiące, inni mocno dopłacą [LISTA ZMIAN]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Organizacja to nie maszyna
01 paź 2026

Rozmowa z dr. Simonem Westernem, CEO i Founderem The Eco-Leadership Institute, o tym, dlaczego tradycyjne modele przywództwa przestają działać.
Zanim zapłacisz chińskiemu dostawcy. Jak sprawdzić, czy to firma, za którą się podaje
01 paź 2026

Według danych GUS w pierwszych jedenastu miesiącach 2025 r. Chiny odpowiadały za 15,5 proc. polskiego importu. Polskiego kontrahenta przed przelewem można sprawdzić na białej liście podatników VAT, m.in. potwierdzając jego status VAT i numer rachunku bankowego. Dla dostawcy z Chin takiej listy nie ma, ale chiński rejestr przedsiębiorstw jest publiczny i pozwala ustalić, z kim naprawdę zawieramy umowę.
1 października ważna data dla przedsiębiorców. Wchodzą obowiązkowe e-Doręczenia
01 paź 2026

Od 1 października br. e-Doręczenia są obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w CEiDG przed 2025 rokiem. Oznacza to, że z systemu muszą już korzystać wszyscy przedsiębiorcy.
Konsultacje poprawiły projekt, ale nie zastąpią roli ustawowego przeglądu fundacji rodzinnej [Komentarz]
30 wrz 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało raport z konsultacji publicznych dotyczących projektu zmian w opodatkowaniu fundacji rodzinnych. Lektura dokumentu pokazuje, że część uwag środowiska skupionego wokół firm rodzinnych została uwzględniona albo przynajmniej wpłynęła na złagodzenie pierwotnych propozycji. To dobra wiadomość. Projekt po konsultacjach jest w kilku miejscach bardziej racjonalny niż jego pierwotna wersja.

REKLAMA

Darmowe zwroty w sklepach internetowych obciążeniem dla firm - obsługa jednej paczki zwrotnej kosztuje sprzedawców średnio od 10 do 15 zł
30 wrz 2026

Czy darmowe zwroty w sklepach internetowych to przewaga konkurencyjna, a może obciążenie dla firm? Obsługa tylko jednej paczki zwrotnej kosztuje sprzedawców średnio od 10 do 15 zł, co przy większej skali zamówień staje się odczuwalnym obciążeniem dla marży.
Dopiero od dziś, 01.10.2026 prawdziwa rewolucja w e-doręczeniach dla firm. Kiedy nawet nieodebrane pismo uznane za doręczone
01 paź 2026

Od 1 października 2026 przedsiębiorcy wpisani do CEIDG przed 1 stycznia 2025 r. będą musieli posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Dla firm oznacza to jednak coś więcej niż uruchomienie kolejnej elektronicznej skrzynki. Pismo przesłane przez urząd może zostać uznane za skutecznie doręczone po 14 dniach, nawet jeśli nikt go nie otworzy.
E-licytacje nieruchomości i ruchomości. Co to oznacza dla wierzycieli i dłużników?
29 wrz 2026

Egzekucja coraz wyraźniej przenosi się do internetu. Dla przedsiębiorców nie jest to wyłącznie zmiana techniczna. Elektroniczne licytacje zwiększają dostępność informacji o sprzedaży zajętego majątku, poszerzają krąg potencjalnych nabywców i skracają dystans między licytantem a przedmiotem sprzedaży.
AI Act i sztuczna inteligencja w firmie. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć, zanim zacznie rozwijać swój produkt na dużą skalę?
29 wrz 2026

Rozwój AI oraz łatwy dostęp do gotowych modeli i usług znacząco obniżyły koszt eksperymentowania z technologią. Dziś znacznie łatwiej zbudować prototyp, system rekomendacyjny czy klasyfikator. To dobra wiadomość. Jest jednak druga strona tej zmiany: trudniej zbudować wokół technologii dobry produkt i biznes, który da się rozwijać na dużą skalę.

REKLAMA

Coraz mniej samozatrudnionych w Polsce. To efekt działania Państwowej Inspekcji Pracy, ale powodów jest znacznie więcej
29 wrz 2026

Samozatrudnienie traci na popularności od czasów pandemii COVID. Teraz jednak zdaniem ekspertów dobije je epidemia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jakie zrobi spustoszenie w tej formie zarobkowania przekonamy się za rok, bo przedsiębiorcy mają dwanaście miesięcy na skorzystanie z abolicji a więc dobrowolną rezygnację z tak zwanych umów B2B na rzecz etatów.
Firmy lekceważą skargi klientów. By na serio zajęły się problemem, potrzeba krytyki w social mediach
30 wrz 2026

Firmy lekceważą uwagi klientów, którzy uważają, że zostali źle obsłużeni i zbywają ich. Dopiero gdy zdeterminowany klient zrobi aferę w social mediach, próbują wybrnąć z sytuacji. To kosztowny sposób i ryzyko dużego uszczerbu na reputacji marki.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA