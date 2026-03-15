REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł" i to jeszcze nie koniec

Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł" i to jeszcze nie koniec

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 marca 2026, 07:39
Sławomir Biliński
oprac. Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
e-commerce e-handel e-sklep e-magazyn e-gospodarka e-biznes e-świat
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W związku z nadchodząca publikacją "Białej Księgi Regulacji Cyfrowych" redakcja Infor.pl zadała pytania Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Rozmowa dotyczy tego, czy europejskie i krajowe prawo nadąża za tempem zmian technologicznych, jak nowe regulacje uderzają w przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MSP oraz co w praktyce oznaczają dla konsumentów. Poniżej prezentujemy pełne odpowiedzi.

rozwiń >

Prawo a tempo technologii, kto tu goni kogo?

Infor.pl: czy ustawodawca jest dziś w stanie realnie nadążać za zmianami technologicznymi, czy tez nadmiar regulacji zaczyna hamować innowacje?

REKLAMA

REKLAMA

„W mojej ocenie ustawodawca w wielu obszarach nie nadąża za tempem zmian technologicznych, co prowadzi do luki między realiami rynkowymi a ramami prawnymi. Z drugiej zaś strony widzimy nadmierną regulację rynku cyfrowego.

Patrycja Sass-Staniszewska; prezes e-Izby

Materiały prasowe

Ponadto ważne jest to, by nowe regulacje były rzetelnie konsultowane z sektorem biznesowym. Nasze stanowiska w konsultacjach publicznych pokazują, że konieczna jest merytoryczna ocena faktycznej wartości nowych regulacji – zanim trafią do aktu prawnego. Powinno się skupiać przede wszystkim na egzekwowaniu istniejących przepisów, zanim zaproponuje się ich gruntowną rozbudowę. Problem, który widzimy, to także brak skutecznego egzekwowania prawa, co niejednokrotnie jest wykorzystywane przez platformy spoza Unii Europejskiej, w szczególności platformy chińskie Niewłaściwa implementacja regulacji oraz brak egzekwowania, daje przestrzeń dla takich działań, które mogą prowadzić do zagrożeń dla rynku, konsumentów, a także bezpieczeństwa danych.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Alibaba

Shutterstock

W ramach kampanii e-Izby Taki Sam Start zwracamy uwagę na te wyzwania, podkreślając, jak istotne jest skuteczne i szybkie reagowanie legislacyjne na dynamiczne zmiany technologiczne. Nasze stanowiska w konsultacjach publicznych pokazują, że konieczna jest rzetelna ocena faktycznej wartości nowych regulacji – zanim trafią one do aktu prawnego. Należy skoncentrować się przede wszystkim na egzekwowaniu istniejących przepisów i zapewnieniu skuteczności w ich wdrażaniu, zanim zaproponuje się ich gruntowną rozbudowę.”

MŚP w gąszczu przepisów

Infor.pl: Jak firmy - zwłaszcza małe i średnie - odnajdują się w labiryncie nowych obowiązków wynikających z DSA, DMA, Data Act czy AI Act.

Firmy z sektora MŚP odczuwają regulacyjny ciężar bardzo silnie. Każda nowa dyrektywa czy rozporządzenie – jak DSA, DMA, Data Act, AI Act – nakłada dodatkowe obowiązki i koszty wdrożenia. Dla wielu małych przedsiębiorców to realne wyzwanie, szczególnie tam, gdzie nie ma zespołu prawnego czy compliance.

AI Act

AI Act

Shutterstock

Co więcej, nakładanie się regulacji bez ich spójnej interpretacji rodzi chaos prawny, który firmy muszą rozwiązywać często we własnym zakresie, angażując kosztowne wsparcie zewnętrznych ekspertów. Dlatego jednym z postulatów e Izby jest upraszczanie procesów legislacyjnych, eliminowanie niepotrzebnych duplikatów oraz doprecyzowanie obowiązków w konsultacjach publicznych.

Koszty nowych regulacji — ochrona czy obciążenie?

Infor.pl: czy nowe przepisy oznaczają przede wszystkim większe bezpieczeństwo i porządek na rynku, czy tez wyższe koszty i ryzyko inwestycyjnego spowolnienia?

„Nowe regulacje niewątpliwie podnoszą poziom bezpieczeństwa i przejrzystości rynkowej – co jest korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Jednak z perspektywy praktyki rynkowej oznaczają także znaczący wzrost kosztów działalności, często wyprzedzający korzyści wynikające z ich implementacji.

Z raportu e-Izby e-Accurate wynika, że dostosowanie firm do nowych regulacji prawnych, takich jak RODO, DSA czy dyrektywa Omnibus, wiąże się z poważnymi kosztami. Koszt wdrożenia zmian w trzech omawianych obszarach (Omnibus, RODO, DSA) średnio wynosi około 159,5 tys. zł, a w przypadku największych firm przekracza nawet milion złotych .

RODO

Co oznaczają te skróty?

Shutterstock

Wdrażanie regulacji obciąża także finansowo e-przedsiębiorców, ponieważ te inwestycje pochłaniają duże części przychodów, sięgające 6% całkowitej wartości rynku e-commerce B2C i B2B, a nawet 18-20% marży e-sprzedawców . Poza kosztami finansowymi, przedsiębiorcy napotykają również trudności związane z angażowaniem pracowników do szkoleń, zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów oraz ciągłą niepewnością co do przyszłych zmian .

Raport podkreśla, że szczególnie trudnym procesem jest wdrożenie dyrektywy Omnibus, która jest złożona, obejmuje szeroki zakres produktów i procesów sprzedażowych, a jej wdrożenie wiąże się z kosztami w wysokości 25-50 tys. zł . Choć nowe przepisy są dobrze przyjmowane przez konsumentów (np. dyrektywa Omnibus poprawia przejrzystość cen i eliminuje manipulację opiniami), to dla przedsiębiorców stanowią one istotne obciążenie, zwłaszcza dla mniejszych firm, które nie zawsze są w pełni świadome wymogów prawnych . W związku z tym, Izba Gospodarki Elektronicznej apeluje o przeprowadzanie dokładnych analiz skutków regulacji przed ich wprowadzeniem, aby zmniejszyć negatywny wpływ na sektor MŚP.”

.

Kumulacja przepisów: problem nie regulacji, lecz wielu regulacji naraz

Infor.pl: A co ze zjawiskiem nakładania się przepisów - m.in. na przykładzie RODO i AI Act?

„Największym dziś problemem nie jest pojedyncza regulacja, lecz kumulacja i nakładanie się przepisów, często o różnym zakresie i interpretacji. Dobrym przykładem jest interakcja między RODO a nadchodzącym AI Act – w praktyce przedsiębiorcy muszą jednocześnie spełniać wymogi ochrony danych i zapewniać zgodność modeli AI z nowymi zasadami, co często prowadzi do konfliktów interpretacyjnych.

W postulatach legislacyjnych e Izby wielokrotnie wskazywaliśmy na konieczność harmonizacji i jednolitej linii interpretacyjnej, a także na to, że nowe prawo powinno być maksymalnie spójne z istniejącymi rozwiązaniami w przeciwnym wypadku firmy borykają się z niepotrzebnym ryzykiem prawnym i błędami w implementacji.

Skutki dla konsumentów: większa ochrona, ale jakim kosztem?

Infor.pl: co kolejne regulacje cyfrowe oznaczają dla zwykłych Polaków?

„Regulacje cyfrowe powinny przede wszystkim zwiększać ochronę konsumentów i przejrzystość usług, co jest jednym z głównych celów prawa unijnego i krajowego. Jednak im większe obciążenia ponoszą przedsiębiorcy, tym większa jest presja na ceny usług i towarów, co może odbijać się na portfelach Polaków.

W jaki sposób kontrolować koszty w e-commerce?

W jaki sposób kontrolować koszty w e-commerce?

Materiały prasowe

Nadmierna formalizacja rynku może ograniczać dostęp do niektórych usług, szczególnie tam, gdzie koszty implementacji wymogów są wysokie. Dlatego kluczowe jest, by regulacje były proporcjonalne, by nie wykluczać z rynku mniejszych graczy, co z kolei przekład się na realne ograniczenie wyboru dla konsumentów. Dlatego nasza organizacja od lat jest za deregulacja rynku m.in. poprzez Biała Księgę Gospodarki Cyfrowej, która wydajemy już 7. rok - ma ona na celu stabilizacje działań cyfrowych.

Jakiego prawa dziś potrzebuje gospodarka cyfrowa?

Infor.pl: jakie podejście legislacyjne byłoby dziś najbardziej potrzebne, aby prawo nie blokowało, lecz wspierało cyfrowy rozwój?

Z perspektywy e-Izby najważniejsze jest, aby prawo:

  • było spójne i proporcjonalne;
  • upraszczało już istniejące ramy prawne, zamiast je tylko rozbudowywać;
  • stymulowało innowacje i konkurencyjność, a nie generowało bariery wejścia na rynek;
  • zapewniło przewidywalność prawa i jego stabilność, co jest kluczowe dla planowania inwestycji i rozwoju biznesu;
  • skupiało się na egzekwowaniu istniejących przepisów - zwłaszcza od podmiotów spoza UE - oraz na harmonizacji ich stosowania, zamiast na tworzeniu kolejnych warstw regulacyjnych.

Wnioski: co z tego wynika dla przedsiębiorców i konsumentów?

Odpowiedzi prezes Izby Gospodarki Elektronicznej rysują obraz rynku cyfrowego pod potrójną presją: tempa technologicznego, który wyprzedza legislatora; kumulacji przepisów, które wzajemnie się komplikują; oraz kosztów compliance, które coraz mocniej obciążają szczególnie małe i średnie firmy.

Dla przedsiębiorców - szczególnie z sektora MSP - oznacza to konieczność ścisłego monitorowania harmonogramów wdrożeń kolejnych aktów unijnych: AI Act wchodzi w pełni w życie stopniowo do 2027 r., Data Act obowiązuje od września 2025 r., a prace nad kolejnymi nowelizacjami DSA trwają. Ignorowanie terminów adaptacji to ryzyko kar finansowych i postepowań ze strony organów nadzorczych. Jednocześnie zaangażowanie w konsultacje publiczne - jak te, które prowadzi e-Izba - daje firmom realny wpływ na kształt tworzonego prawa.

Dla konsumentów obraz jest niejednoznaczny. Część regulacji - zwłaszcza dyrektywa Omnibus - realnie poprawiła przejrzystość cen i wiarygodność opinii w Internecie. Jednak koszty compliance ponoszone przez sprzedawców musza gdzieś trafić. Dane przywoływane przez e-Izbę wskazują, ze już dziś pochłaniają nawet 18–20 proc. marzy e-sprzedawców - presja na ceny detaliczne jest zatem nieuchronna.

Odpowiadała Patrycja Sass-Staniszewska — prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby),

Powiązane
Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim
Sprzedajesz kolekcję przez Internet? Skarbówka nie zechce podatku, ale musisz spełnić jeden warunek.
Skarbówka potwierdza: od wydatków na psa strzegącego dom można odliczyć VAT!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Droga do sukcesu: od pomysłu na biznes młodych chłopaków po maturze po prężnie rozwijającą się firmę [WYWIAD]
14 mar 2026

Droga do sukcesu może być bardzo różna. Oto przykład dwóch kolegów, którzy zaraz po maturze zrealizowali swój pomysł na biznes. Zaczęło się od realizacji bluz dla własnej szkoły, ale szybko rozwinęli działalność. Jak doszli do prężnie rozwijającej się firmy? Opowiada Aleksander Paczek, współzałożyciel marki MerchUp.
Prezydent odrzuca SAFE. Eksperci ostrzegają przed zależnością od USA
13 mar 2026

Stawianie wyłącznie na sojusz z USA, kosztem własnego przemysłu zbrojeniowego, jest tak absurdalne, że trudno uwierzyć, że w Polsce znajduje ono poparcie - powiedział PAP kpt. rez. dr hab. Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kobiety w drodze na szczyt. Czy dyrektywa Women on Boards zmienia reguły przywództwa?
13 mar 2026

Implementacja unijnej dyrektywy Women on Boards w polskim prawie, mająca nastąpić do 30 czerwca 2026 r., stała się punktem wyjścia do debaty zorganizowanej przez redakcję „Personelu i Zarządzania” pod hasłem „Czy dyrektywa Women on Boards wzmacnia czy osłabia ideę przywództwa opartego na wynikach?”. Dyskusja szybko pokazała, że rozmowa o parytetach to w rzeczywistości rozmowa o czymś znacznie głębszym – o widzialności, relacjach władzy, odpowiedzialności, wpływie i nowym modelu przywództwa.

REKLAMA

Orkiestracja zbuduje firmę na nowo? Nowe granice możliwości sztucznej inteligencji w 2026 roku
13 mar 2026

Przez ostatnie 12 miesięcy organizacje intensywnie eksperymentowały ze sztuczną inteligencją, rozpoczynając pilotaże i wstępne inicjatywy. Wiele z nich wdraża pierwsze agenty AI. Podczas gdy niektóre próby przyniosły obiecujące rezultaty, to eksperymenty przestają wystarczać. Kadra zarządzająca poszukuje jasnego, mierzalnego ROI z inwestycji w AI. Jednocześnie organizacje stawiają na wyspecjalizowane rozwiązania oraz solidne mechanizmy bezpieczeństwa, zarządzania i kontroli. Jak te zmiany mogą wpływać na wykorzystanie sztucznej inteligencji w 2026 roku?
Nowe przepisy zagrażają branży? Rolnicy i przetwórcy biją na alarm
11 mar 2026

W ocenie przedstawicieli polskiego sektora rolno-spożywczego wprowadzenie w życie kolejnych regulacji obciążających rolników i przetwórców pozbawi ich możliwości długofalowego planowania rozwoju - wynika z przedstawionego w poniedziałek stanowiska organizacji branżowych.
Firmy zachowują ostrożność: spadek koniunktury, tylko co dziesiąta planuje podwyżki wynagrodzeń
11 mar 2026

W marcu Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) nieznacznie spadł w porównaniu do lutego i wyniósł 97,9 pkt. - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Jak dodał, podwyżki wynagrodzeń w najbliższych trzech miesiącach planuje co dziesiąta firma, a 89 proc. pozostawi płace na tym samym poziomie.
Kawa z INFORLEX. Fundacja rodzinna. Ocena kilkuletniej praktyki
11 mar 2026

Spotkania odbywają się w formule „na żywo” o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 17 marca br. tematem spotkania będą fundajcje rodzinne.

REKLAMA

Umowa Indie - UE sfinalizowana. Oto 5 wniosków dla biznesu. To trzeba wiedzieć
10 mar 2026

Umowa Indie - UE to jedna z najważniejszych umów handlowych ostatnich dekad. Dla polskich firm to nie tylko szansa, ale i test przygotowania. Oto 5 kluczowych wniosków, jakie płyną z umowy o wolnym handlu dla biznesu.
Największe ryzyko dla danych zaczyna się wewnątrz firmy
10 mar 2026

Naruszenie zasad bezpieczeństwa organizacji nie zawsze pochodzi z zewnątrz. Przyczyną może być były pracownik, który postanawia wykorzystać przeciwko byłemu pracodawcy posiadane informacje. Przykład to ostatni wyciek danych wszystkich użytkowników komunikacji miejskiej w województwie pomorskim, spowodowany najprawdopodobniej właśnie działaniami byłego pracownika.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA