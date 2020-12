Przedsiębiorca jak konsument. Co zmieni się od 1 stycznia 2021 r.?

2020 r. zaskoczył wszystkich i skłonił do zmian w organizacji życia i pracy. Już ponad 80 % internautów kupuje przez internet. Zmiany prawa dla e-commerce, które miały wejść w czerwcu 2020 r. postanowiono jednak, przesunąć na okres noworoczny tzn. 1 stycznia 2021 r. W tym czasie, Przedsiębiorcy mieli więcej czasu na odnalezienie się w nowej pandemicznej rzeczywistości, a następnie należało wprowadzić zmiany w regulaminach oraz na stronach sklepów.

Poniżej przegląd noworocznych zmian w e-commerce.

NOWA kategoria Klienta.





Klient - Konsument - B2C - business to consumer.

W relacjach biznesowych Konsument jest z reguły słabszą stroną, dlatego system prawa traktuje go szczególnie, otwierając nad nim swoisty parasol ochronny, a od Przedsiębiorcy wymaga rzetelnej informacji dla Konsumenta i realizacji jego uprawnień. Dla Klienta - Konsumenta oznacza to, że ma w relacji z podmiotem profesjonalnym dodatkowe uprawnienia takie jak:

prawo zwrotu,

prawo rękojmi (reklamacji)

ochronę przed tzw. klauzulami niedozwolonymi w regulaminach

Nie można wyłączyć zapisem w regulaminie uprawnień konsumenta.

Klient - Przedsiębiorca - B2B - business to business.

Klient Przedsiębiorca (business to business) - B2B - Jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka, organizacja, która kupuje produkt na Fakturę VAT.

W relacjach pomiędzy Przedsiębiorcami uznaje się równość stron co do ich decyzji, świadomości rynkowej i finansowej, dlatego dotychczas Przedsiębiorca kupując produkt lub usługę na Fakturę VAT nie musiał otrzymać od Sprzedawcy szczególnych uprawnień.

W typowym B2B nie ma prawa zwrotu, rękojmi czy też klauzul niedozwolonych.

*od 1 stycznia 2021 r.

Klient - MIX - Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

Nowa kategoria Klienta wprowadzona została ze względu na to, że często mikro/mały Przedsiębiorca w relacji z większym graczem na rynku, nie jest tak jak wcześniej zakładano równy.

Kim jest nowy klient sklepu internetowego?

Jest to przykładowy Pan Grzegorz, który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG i kupuje w sklepie internetowym, co prawda na Fakturę VAT, ale produkt nie związany bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jakie uprawnienia zyska Pan Grzegorz?

Klient, który kupi na Fakturę VAT, produkt lub usługę, które nie dotyczą bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa, ma uprawnienie do:

prawa do zwrotów przy zakupie przez internet czy telefon lub poza lokalem przedsiębiorstwa

uznania klauzuli w regulaminie za niedozwolone

złożenia reklamacji/rękojmi UWAGA! Można wyłączyć rękojmie wobec nowej kategorii klienta w regulaminie.

Pan Grzegorz prowadzi firmę budowlaną wpisaną do bazy CEIDG:

kupuje w sklepie internetowym telewizor na Fakturę VAT. Nie jest to sprzęt niezbędny do wykonania remontu, dlatego może np. w ciągu 14 dni bez podania przyczyny zwrócić telewizor. Sprzedawca weryfikuje czy Pan Grzegorz ma uprawnienia konsumenta i w tym wypadku przyjmuje telewizor i zwraca pieniądze. kupuje farbę, podkład i wałki na fakturę VAT. Pan Grzegorz po dostarczeniu produktów, chce je zwrócić. Sprzedawca weryfikuje czy Pan Grzegorz ma uprawnienia Konsumenta. W tej sytuacji Pan Grzegorz kupił produkty związane z jego działalnością gospodarczą i nie może zwrócić produktów bez podania przyczyny.

To Sprzedawca jest odpowiedzialny za poinformowanie o nowych uprawnieniach!

Zalecenia dla e-commerce ze względu na zmiany w 2021 r.

Na stronie internetowej (w stopce) i regulaminie jasnym i zrozumiałym językiem, dodaj:

informacje kim jest nowa kategoria Klienta kiedy Przedsiębiorca może korzystać z uprawnień Konsumenta skoryguj/dodaj informacje o prawie do zwrotów, rękojmi,definicje nowej kategorii Klienta nawet, gdy sprzedajesz produkty tylko dla Przedsiębiorców dodaj na przycisku pod formularzem komunikat “Kupuję i płacę”. sprawdź regulamin pod względem klauzul niedozwolonych.

Jak zweryfikować nową kategorię Klienta?

To Sprzedawca powinien weryfikować kiedy Klient, który kupuje na Fakturę VAT ma, a kiedy nie ma uprawnienia Konsumenta. np. do prawa zwrotu bez podania przyczyny. Warto dodać informacje o uprawnieniach Konsumenta, a weryfikować kategorie Klienta, każdorazowo kiedy zwróci się z reklamacją/zwrotem. np. Sprawdzaj w rejestrze CEIDG czy Klient posiada PKD związane z dokonanym zakupem czy też nie.

2021 r. z pewnością będzie czasem galopującego rozwoju e-commerce, dlatego działając lub przenosząc biznes do sieci, warto orientować się w zmianach prawa i dostosować treści na stronie www oraz poprawić i zmienić regulaminy sklepów internetowych.

Magda Judejko, www.prawodokawy.pl

