Wigilia firmowa w czasie pandemii

Duża liczba zakażeń Covid-19 w Polsce skłania pracodawców do zastanowienia się jak w tym roku rozwiązać kwestie świątecznych spotkań dla pracowników. Czy ponownie wigilie online i paczki wysyłane na home office zdominują grudniową, firmową rzeczywistość?

Wigilia firmowa na home office

Jak pokazało badanie "Powrót firm do biura a pandemia Covid-19" zrealizowane przez Dailyfruits 42% firm pracujących zdalnie powróci do biur dopiero w 2022 roku. Realizowana wciąż praca w modelu zdalnym i hybrydowym w wielu firmach ponownie wykluczy możliwość realizacji firmowych, świątecznych wydarzeń w tradycyjnej formie. Wielu pracodawców, podobnie jak w zeszłym roku poszukuje więc alternatywy dla świątecznego spotkania z pracownikami.

Tradycja firmowych, świątecznych spotkań zanim zaczęliśmy funkcjonować w pandemicznej rzeczywistości była mocno obecna w życiu zawodowym Polaków. Były to spotkania mniej formalne, często realizowane w restauracjach, sprzyjające integracji pracowników, wprowadzające do organizacji świąteczną atmosferę, ale także służące podsumowaniom roku i prezentacji planów na nowy okres.

Do grudniowych świąt zostało jeszcze trochę czasu, ale pracodawcy bogatsi o zeszłoroczne doświadczenia wiedzą, że przygotowanie wydarzenia online czy przygotowanie upominków dla pracowników na home office wymaga czasu. Przybierająca na sile czwarta fala pandemii Covid-19 nie pozostawia złudzeń, że w tym roku również wiele świątecznych spotkań zostanie odwołanych lub zamienionych na wersję online.

Liczy się coraz mocniej aspekt społeczny

Na rynku pojawia się coraz więcej badań pokazujących jak ważny jest aspekt społeczny pracy realizowany przez bezpośrednie kontakty ze współpracownikami i przełożonymi oraz realne wsparcie ze strony pracodawcy. Zanim zaczęliśmy się mierzyć z pandemiczną rzeczywistością, to właśnie tradycyjne spotkania świąteczne i upominki w postaci paczek, które większość nas w grudniu przynosiła z biura, były elementem wspierającym relacje na linii pracownik – pracodawca.

Upominek dla pracownika akcentujący świąteczną tradycję

Upominek od pracodawcy to w wielu organizacjach część świątecznej, firmowej tradycji i pracodawcy nie chcą z niej rezygnować. Dlatego wiele firm, podobnie jak w zeszłym roku decyduje się, aby wykorzystać możliwość wysyłki paczek dla pracowników na home office. Już od września zauważyliśmy po skali zapytań z działów HR, że zainteresowanie takim rozwiązaniem wśród pracodawców jest bardzo duże. Firmy poszukują rozwiązań e-commerce, które umożliwią im uporanie się z całym procesem logistycznym wysyłki paczek dla pracowników, szczególnie w opcji na home office. – komentuje Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits, która wdrożyła platformę sendgift.

Pracodawcy decydując się na proces wysyłki paczek dla pracowników, co widać po zapytaniach, które napływają już od września do takich firm jak m.in. Dailyfruits, zwracają uwagę przede wszystkim na możliwość kompleksowej realizacji tej usługi i personalizację paczek. Liczy się na przykład możliwość dodania do paczki firmowych gadżetów dla pracowników, aby podkreślić więź z firmą i zaakcentować obecność pracodawcy w życiu pracownika. Z roku na rok coraz więcej pracodawców zwraca również uwagę na możliwości skomponowania paczek z ekologicznych produktów oraz zapakowania ich w ekologiczny karton.

Paczka dla pracowników to wciąż realny i praktyczny upominek, który jest alternatywą dla kolejnego benefitu online oferowanego przez pracodawcę w modelu pracy zdalnej lub hybrydowej. W tym roku taki upominek w grudniu może ponownie stać się w wielu firmach dodatkiem do firmowej wigilii online lub substytutem tradycyjnego spotkania świątecznego z pracodawcą.