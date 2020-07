Jak założyć firmę budowlaną i prowadzić ją z sukcesem?

Firmę budowlaną może założyć praktycznie każda osoba. Nie ma tutaj specjalnych wytycznych w tym zakresie. Z pewnością fachowa wiedza oraz praktyczne doświadczenie niezwykle ułatwiają prowadzenie działalności oraz mogą być gwarancją jej utrzymania, kto bowiem zleci remont firmie, w której sam właściciel nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji? Tyczy się to również zatrudnienia pracowników, przedsiębiorca powinien wiedzieć, w jaki sposób jego pracownicy wykonują zleconą pracę.

Forma działalności

Najprościej zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą. Przyszli przedsiębiorcy mogą również zdecydować się na spółkę cywilną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Niektóre czynności w budownictwie wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Posiadając właściwe wykształcenie, można ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień, które umożliwią wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Postawą założenia firmy budowlano-remontowej jest wypełnienie wniosku CEIDG-1. Składa się go do urzędu miasta lub gminy i można zrobić to:

osobiście,

elektronicznie, wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany,

elektronicznie bez wykorzystania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - przez profil zaufany ePUAP,

listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie).

Po wybraniu opcji trzeciej dodatkowo należy udać się osobiście do urzędu i potwierdzić swoją tożsamość. Wybierając prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., składa się wniosek o wpis do rejestru KRS.

Które PKD dla firmy budowlanej

Wachlarz usług, które może świadczyć firma budowlano-remontowa jest niezwykle szeroki. Podstawowymi numerami PKD obejmującymi roboty budowlane wykończeniowe są te z działu 43, najściślej z nimi związane. Ponadto przedsiębiorcy mogą zwrócić uwagę na numery PDK z działu 41.

Jaka forma opodatkowania?

Przy wyborze formy opodatkowania na początku warto oszacować planowany przychód oraz wysokość ponoszonych kosztów. Bardzo popularną formą opodatkowania, którą stosują firmy budowlano-remontowe jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To tzw. uproszona forma opodatkowania, gdzie podatek rozliczany jest od osiągniętego przychodu. W rezultacie jest to niezwykle korzystna opcja dla tych, którzy nie będą ponosili wysokich kosztów, ponieważ nie są brane pod uwagę. Stawka ryczałtu przy prowadzeniu firmy budowlano-remontowej wynosi 5,5%. Ci, którzy szacują, że ich dochód może wynieść nawet 100 000 zł lub więcej powinni zdecydować się na podatek liniowy. Stawka podatku w tym przypadku jest stała i wynosi 19% bez względu na wysokość dochodów.