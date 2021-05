Ile i jak streamerzy zarabiają na transmisjach?

Podobnie jak na całym świecie, w Polsce rynek live streamingu rozkwitał w ostatnich latach. Szczególne wzrosty mogliśmy zauważyć w zeszłym roku, gdy zamknięci w domach, szukaliśmy kontaktu z otoczeniem. Jak bardzo rynek ewoluował?

Streaming rośnie w siłę

Portal STREAMERZY.PL wraz z inSTREAMLY opublikował coroczne Badanie rynku live streamingu 2020. Znajdziemy w nim szczegółowe statystyki dotyczące streamerów i ich widzów, oraz opinie eksperckie, a także case study kampanii streamingowych.

Jak wynika z raportu scena streamingowa w Polsce nabiera niebywałego rozpędu, dodatkowo przyspieszonego przez pandemię COVID-19 i towarzyszące jej obostrzenia. W porównaniu z rokiem 2019 liczba polskich kanałów streamingowych powyżej 10k subskrybentów zwiększyła się o niemal 41,4% (z 389 w roku 20219 do 550 w roku 2020).

YouTube na pierwszym miejscu

Streaming oraz Internet skutecznie zastępują odbiorcom z Generacji Z klasyczne media. Aż 61,4% widzów platform streamingowych deklaruje, że nie ogląda telewizji wcale a 26,2% ogląda mniej niż 1 godzinę dziennie, przeznaczając ten czas na gry (30,1%), oglądanie streamów (32,4%) i YouTube’a (23,2%).

Ile można zarobić?

Dzięki upowszechnieniu technologii transmitowania obrazu i dźwięku, streaming staje się również w Polsce realną ścieżką kariery, choć nadal zdecydowana większość twórców to pasjonaci. Z odpowiedzi udzielonych przez streamerów wynika, że 73,4% z nich streamuje z czystej pasji. Ich rozwój wspierają natomiast sami widzowie. Datki od widzów dla 41,1% internetowych twórców to główne źródło dochodu ze streamów.

Wysoce zaangażowana społeczność, jaką tworzą streamerzy oraz ich widzowie stanowi doskonałą przestrzeń dla innowacyjnych marek, które decydują się na współpracę ze streamerami. W raporcie znajdziemy case study kampanii takich brandów jak adidas, BLIK czy też Sprite x Cyberpunk 2077 oraz opinie ekspertów i streamerów dające pogląd na potencjał jaki niesie ze sobą rozwój live streamingu.

- Czas, który użytkownik spędza na live’ach, stale się wydłuża, a ten kontakt wymaga skupienia i zaangażowania. Co za tym idzie, platformy streamingowe to doskonałe medium do budowania widocznej kampanii zasięgowej czy optymalizacji kontaktu z komunikatem pod kątem pełnych obejrzeń - podsumowuje Olga Długołęcka, p.o. Communication Lead, MediaCom Warszawa

Wydawcy raportu:

STREAMERZY.PL - to portal, który monitoruje, analizuje i od lat dostarcza dokładne statystyki na temat polskiego live-streamingu.

inSTREAMLY - to platforma, stworzona w 2019 roku przez zespół profesjonalistów, która dostarcza technologię łączącą marki ze streamerami.

