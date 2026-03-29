Strona główna » Moja firma » Biznes » „Dobra robota” nic nie znaczy. Jak chwalić współpracowników tak, żeby naprawdę coś zmieniało

„Dobra robota” nic nie znaczy. Jak chwalić współpracowników tak, żeby naprawdę coś zmieniało

29 marca 2026, 04:00
Grzegorz Grochala
Członek Zarządu i współwłaściciel Grupy Hurtostal (branża stalowa, Szczecin)
Większość menedżerów chwali zbyt rzadko i zbyt ogólnie. „Dobra robota”, „Spoko”, „Nieźle” – to zdania, które brzmią jak pochwala, a nie budują kompletnie niczego. Pracownik nie wie, co dokładnie zrobił dobrze, więc nie wie, co powtarzać. A menedżer jest przekonany, że „często chwali”. Ten rozdźwięk kosztuje firmy więcej, niż myślą.

Pochwala to nie komplement – to narzędzie

Zacznijmy od podstawowej zmiany perspektywy. Chwalenie nie jest aktem uprzejmości ani sposobem na poprawienie komuś humoru. Konstruktywna pochwała to narzędzie zarządzania – świadome wskazanie zachowania, które chcemy widzieć w zespole częściej. Jeśli tego nie rozumiemy, chwalenie staje się pustym rytuałem, który nikt nie traktuje poważnie.

Menedżer, który to rozumie, nie mówi „dobra robota” i nie idzie dalej. Zatrzymuje się. Nazywa konkretnie, co zostało zrobione i dlaczego to ma znaczenie. I robi to blisko zdarzenia – nie miesiąc później przy okazji rozmowy oceniającej.

Dlaczego ogólna pochwala nie działa

Kiedy mówisz do pracownika „dobra robota”, jego mózg nie wie, co z tym zrobić. Nie ma konkretnego zachowania do powtórzenia. Nie ma powiązania z wartością ani wpływem. Po chwili zdanie się ulatnia i nie zostawia śladu. To jak tankowanie samochodu przez chwilę – trochę kapnie, ale bak nie jest pełny.

Jest jeszcze jeden problem: jeśli chwalisz każdego za wszystko bez rozróżnienia, pochwala traci wartość. Pracownicy przestają traktować ją jako sygnał, bo nie wiadomo, czy naprawdę coś oznacza, czy to tylko uprzejmość szefa. Konstruktywna pochwała działa, bo jest precyzyjna – i dlatego wiarygodna (nie tyczy się to tylko pracowników).

Trzy kroki konstruktywnej pochwały

Model, który stosuję zarówno w firmie, jak i przekazuję studentom, składa się z trzech elementów:

  1. Fakt – co konkretnie zrobiła ta osoba. Nie ogólnie, ale dokładnie. „Wczoraj sam ogarnąłeś zmianę grafiku na weekend, kiedy wypadł Adam.”
  2. Wpływ – co to zmieniło dla zespołu, klienta lub firmy. „Dzięki temu nie mieliśmy dziur w obsadzie i nikt nie musiał zostać po godzinach w piątek.”
  3. Wzmocnienie – połączenie z wartością lub oczekiwaniem wobec tej osoby. „Właśnie takiej odpowiedzialności i inicjatywy szukamy u liderów w tym zespole.”

Porównaj to z „dobra robota, dzięki”. Pierwsze zdanie zostaje w człowieku na tygodnie, bo mówi mu: wiem, co zrobiłeś, rozumiem, jak to pomogło, i widzę w Tobie coś więcej. To nie jest komplement. To wiadomość, którą pracownik niesie ze sobą. Drugie zdanie? Zapomniany po pięciu minutach.

Chwal zachowanie i wysiłek – nie charakter

To jeden z najważniejszych niuansów w chwaleniu, który większość menedżerów pomija. Różnica między „jesteś świetny” a „napracowałeś się i efekt jest widoczny” jest ogromna. Pierwsza pochwała dotyczy tego, kim ktoś jest – i nie mówi mu nic o tym, co powinien robić dalej. Druga dotyczy tego, co zrobił – i jest powtarzalna.

Badania psychologiczne pokazują, że dzieci – a później dorośli – chwalone za zdolności („jesteś mądry”) mają większe trudności z podejmowaniem wyzwań niż te, które chwalone są za wysiłek („cierpliwie do tego dochodziłeś”). Pierwsze boją się porażki, bo porażka podważały tą część tożsamości. Drugie traktują błąd jako informację, bo ich wartość nie zależy od jednego wyniku. To samo działa z dorosłymi pracownikami (między innymi na podstawie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9686450/).

Kiedy chwalić – i dlaczego czas ma znaczenie

Pochwała działa najsilniej jak najbliżej zdarzenia. Jeśli pracownik zrobił coś dobrze w poniedziałek, a Ty mówisz mu o tym w piątek podczas podsumowania tygodnia – to lepsze niż nic. Ale jeśli powiesz mu to we wtorek rano, jeszcze z kontekstem tamtej sytuacji – zostanie w nim znacznie dłużej.

Powtórzę to, bo naprawdę ma znaczenie: większość menedżerów pochwala w duchu, a na głos mówi tylko to, co nie zadziałało. To odwrotna proporcja. Pracownik dostać sygnał, że jego praca ma znaczenie i że ktoś to zauważa – regularnie, nie tylko raz na kwartał.

Historia, która zostaje na lata

Na początku swojej drogi zawodowej – jeszcze zanim zostałem menedżerem – podziękowałem projektantowi z innego działu za dobrze wykonaną pracę. Zwykłe, konkretne podziękowanie – że projekt był dobry - dość mała rzecz. Dwa, trzy miesiące później firma wypowiedziała mu umowę. W ostatnim dniu pracy przyszedł do mnie. Powiedział, że przez cały ten okres byłem jedyną osobą, która powiedziała mu, że zrobił dobrą robotę.

Stałem i nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Bo to było jednocześnie coś budującego – i jeden z smutniejszych momentów, jakie pamiętam z tamtych lat. Człowiek odchodził z firmy i jedyne dobre słowo, które dostał, przyszło od kogoś spoza jego zespołu, przypadkowo, bez specjalnego zamiaru.

Tamten moment nauczył mnie czegoś, o czym nie mówi żadna teoria zarządzania: pochwała, której nie wypowiadasz, nie istnieje. Możesz myśleć dobrze o kimś przez rok – jeśli tego nie powiesz, dla tej osoby tego nie ma.

Jak wzmacniać pracowników na co dzień – praktyczne zasady

Kilka reguł, które wdrożyłem w swojej praktyce i przekazuję studentom zarządzania:

  • Mów konkretnie. Nie: „dobra robota”. Tak: „To, jak przeprowadzić tę rozmowę z klientem – spokój, fakty, bez emocji – było dokładnie to, czego potrzebowaliśmy.”
  • Chwal blisko zdarzenia. Im szybciej po fakcie, tym silniejsze skojarzenie i większy efekt motywacyjny.
  • Pokaż wpływ. Pracownik powinien wiedzieć, dlaczego to, co zrobił, miało znaczenie – dla klienta, dla zespołu, dla firmy.
  • Połącz z rolą lub przyszłością. „Właśnie tak działa ktoś, kto chce rosnąć w tym zespole.” To sygnał, że widzisz potencjał.
  • Nie dodawaj „ale”. Pochwała połączona z krytyką („dobrze to zrobiłeś, ale...”) powoduje, że pracownik czeka na „ale” i nie słyszy pochwały. Jeśli chcesz dać również krytyczny feedback – zrób to osobno, w innym czasie.
  • Chwal również wysiłek, nie tylko wynik. Zwłaszcza gdy ktoś stara się i jeszcze nie dochodzi do pełnego efektu. To buduje postawę uczenia się, a nie strach przed porażką.

Menedżer, który widzi ludzi

W zarządzaniu bardzo dużo mówi się o egzekwowaniu, konsekwencjach i rozliczaniu. Zdecydowanie za mało o wzmacnianiu. Tymczasem to właśnie wzmacnianie – świadome, konkretne, regularne – buduje zespoły, które chcą dawać z siebie więcej. Nie dlatego, że muszą. Dlatego, że czują, że ktoś to zauważa i że to ma znaczenie.

Bycie menedżerem, który „widzi ludzi” – który potrafi zauważyć i nazwać to, co ktoś zrobił dobrze – to jedna z tych kompetencji, która nic nie kosztuje, a zwraca się wielokrotnie. W lojalności, w zaangażowaniu, w jakości pracy. I w ludziach, którzy nie odchodzą przy pierwszej lepszej ofercie.

Chwalisz rzadko? Zacznij jutro. Jedno konkretne zdanie. Fakt, wpływ, wzmocnienie. Nic więcej nie potrzeba.

