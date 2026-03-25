Awans za staż niszczy firmy. Dlaczego lider powinien budować autorytet na kompetencjach, nie na stanowisku

W polskich firmach wciąż zbyt często menedżerem zostaje ten, kto najdłużej przepracował – nie ten, kto najlepiej rozumie ludzi. Efekt jest przewidywalny: organizacje pełne szefów z ego, bez umiejętności przywódczych i z zespołami, które „odliczają do szesnaście”. To można zmienić – ale trzeba zacząć od zrozumienia, czym naprawdę jest liderstwo.

Menedżer z przypadku vs. lider z wyboru

Menedżer z przypadku to ktoś, kto został awansowany, bo był dobry w swojej specjalizacji – albo po prostu dlatego, że był najdłużej. Nikt nie sprawdził, czy potrafi prowadzić ludzi. Nikt go do tego nie przygotował. Dostał stanowisko i oczekiwanie. Reszta miała się „wziąć sama”.

REKLAMA

REKLAMA

Efekty są dobrze znane: mikrozarządzanie („nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja”), zarządzanie strachem („bo tak powiedziałem”), brak feedbacku (bo „nie ma czasu na te czułostki”) i frustracja pracowników, którzy odchodzą – nie od firmy, ale od szefa.

Autorytet nie pochodzi ze stanowiska

To jeden z najtwardszych wniosków, do którego dochodzą menedżerowie z doświadczeniem: tytuł na wizytówce nie daje autorytetu. Daje możliwość. Autorytet trzeba zbudować – codziennie, decyzja po decyzji, rozmowa po rozmowie.

Autorytet oparty na stanowisku wygląda tak: ludzie robią, bo muszą. Szybko się uczą, jak minimum wysiłku wystarczy, żeby przetrwać. Autorytet oparty na kompetencjach i szacunku wygląda inaczej: ludzie robią, bo rozumieją sens i chcą być częścią czegoś większego.

REKLAMA

Na czym naprawdę buduje się autorytet lidera?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na konsekwencji. Mówisz, co robisz. Robisz, co mówisz. To proste. I niezwykle rzadkie.

Na odpowiedzialności. Nie szukasz winnych, kiedy coś idzie nie tak. Bierzesz część odpowiedzialności za wynik zespołu – również wtedy, kiedy wynik jest zły.

Na perspektywie drugiego człowieka. Rozumiesz, że to, co widzisz Ty, nie jest jedynym możliwym widokiem sytuacji. Pytasz, zanim oceniasz.

Na kompetencjach – nie wiedzy encyklopedycznej. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Musisz umieć znaleźć odpowiedź, podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność.

Na tym, że budujesz innych. Lider, który trzyma wiedzę dla siebie, bo „nikt inny tego tego nie zrobi", buduje zależność – nie organizację. Lider, który aktywnie rozwija kompetencje zespołu, buduje siłę.

Zarządzanie bez ego – co to znaczy w praktyce?

Zarządzanie bez ego nie znaczy zarządzanie bez charakteru. Oznacza, że decyzje są podejmowane w interesie firmy i ludzi – a nie w interesie własnego obrazu szefa. Kilka konkretnych zachowań:

Pytasz zamiast ogłaszać. „Jak to widzisz?” zamiast „Do roboty, temat zamknięty.”

Przyznajesz się do błędu. I to publicznie, jeśli błąd był publiczny.

To nie niszczy autorytetu. Buduje go.

Uczysz się od swojego zespołu. Najlepsi menedżerowie wiedzą, że ich pracownicy są ekspertami w swoich obszarach. Korzystają z tego.

Nie potrzebujesz mieć racji. Potrzebujesz podjąć dobrze daną decyzję. Różnica jest zasadnicza.

Pytanie, które zmienia perspektywę

Na każdym wykładzie z zarządzania personelem kończę tym samym pytaniem: Czy Twoi ludzie będą bardziej kompetentni i odważniejsi dzięki pracy z Tobą – czy mniej? Jeśli odpowiedź brzmi „nie wiem” albo milczenie – to jest sygnał. Bo to jest jedyne pytanie, które naprawdę mierzy jakość przywództwa.

Menedżer nie jest od tego, żeby być najważniejszy w pokoju. Jest od tego, żeby pokój stawał się silniejszy dlatego, że w nim jest.