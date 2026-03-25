Awans za staż niszczy firmy. Dlaczego lider powinien budować autorytet na kompetencjach, nie na stanowisku

Awans za staż niszczy firmy. Dlaczego lider powinien budować autorytet na kompetencjach, nie na stanowisku

25 marca 2026, 10:09
Grzegorz Grochala
Grzegorz Grochala
Członek Zarządu i współwłaściciel Grupy Hurtostal (branża stalowa, Szczecin)
W polskich firmach wciąż zbyt często menedżerem zostaje ten, kto najdłużej przepracował – nie ten, kto najlepiej rozumie ludzi. Efekt jest przewidywalny: organizacje pełne szefów z ego, bez umiejętności przywódczych i z zespołami, które „odliczają do szesnaście”. To można zmienić – ale trzeba zacząć od zrozumienia, czym naprawdę jest liderstwo.

Menedżer z przypadku vs. lider z wyboru

Menedżer z przypadku to ktoś, kto został awansowany, bo był dobry w swojej specjalizacji – albo po prostu dlatego, że był najdłużej. Nikt nie sprawdził, czy potrafi prowadzić ludzi. Nikt go do tego nie przygotował. Dostał stanowisko i oczekiwanie. Reszta miała się „wziąć sama”.

Efekty są dobrze znane: mikrozarządzanie („nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja”), zarządzanie strachem („bo tak powiedziałem”), brak feedbacku (bo „nie ma czasu na te czułostki”) i frustracja pracowników, którzy odchodzą – nie od firmy, ale od szefa.

Autorytet nie pochodzi ze stanowiska

To jeden z najtwardszych wniosków, do którego dochodzą menedżerowie z doświadczeniem: tytuł na wizytówce nie daje autorytetu. Daje możliwość. Autorytet trzeba zbudować – codziennie, decyzja po decyzji, rozmowa po rozmowie.

Autorytet oparty na stanowisku wygląda tak: ludzie robią, bo muszą. Szybko się uczą, jak minimum wysiłku wystarczy, żeby przetrwać. Autorytet oparty na kompetencjach i szacunku wygląda inaczej: ludzie robią, bo rozumieją sens i chcą być częścią czegoś większego.

Na czym naprawdę buduje się autorytet lidera?

  • Na konsekwencji. Mówisz, co robisz. Robisz, co mówisz. To proste. I niezwykle rzadkie.
  • Na odpowiedzialności. Nie szukasz winnych, kiedy coś idzie nie tak. Bierzesz część odpowiedzialności za wynik zespołu – również wtedy, kiedy wynik jest zły.
  • Na perspektywie drugiego człowieka. Rozumiesz, że to, co widzisz Ty, nie jest jedynym możliwym widokiem sytuacji. Pytasz, zanim oceniasz.
  • Na kompetencjach – nie wiedzy encyklopedycznej. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Musisz umieć znaleźć odpowiedź, podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność.
  • Na tym, że budujesz innych. Lider, który trzyma wiedzę dla siebie, bo „nikt inny tego nie zrobi”, buduje zależność – nie organizację. Lider, który aktywnie rozwija kompetencje zespołu, buduje siłę.

Zarządzanie bez ego – co to znaczy w praktyce?

Zarządzanie bez ego nie znaczy zarządzanie bez charakteru. Oznacza, że decyzje są podejmowane w interesie firmy i ludzi – a nie w interesie własnego obrazu szefa. Kilka konkretnych zachowań:

  • Pytasz zamiast ogłaszać. „Jak to widzisz?” zamiast „Do roboty, temat zamknięty.”
  • Przyznajesz się do błędu. I to publicznie, jeśli błąd był publiczny.

To nie niszczy autorytetu. Buduje go.

  • Uczysz się od swojego zespołu. Najlepsi menedżerowie wiedzą, że ich pracownicyekspertami w swoich obszarach. Korzystają z tego.
  • Nie potrzebujesz mieć racji. Potrzebujesz podjąć dobrze daną decyzję. Różnica jest zasadnicza.

Pytanie, które zmienia perspektywę

Na każdym wykładzie z zarządzania personelem kończę tym samym pytaniem: Czy Twoi ludzie będą bardziej kompetentni i odważniejsi dzięki pracy z Tobą – czy mniej? Jeśli odpowiedź brzmi „nie wiem” albo milczenie – to jest sygnał. Bo to jest jedyne pytanie, które naprawdę mierzy jakość przywództwa.

Menedżer nie jest od tego, żeby być najważniejszy w pokoju. Jest od tego, żeby pokój stawał się silniejszy dlatego, że w nim jest.

Wersja do druku
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

