Twój mózg kłamie – i przez to popełniasz błędy jako menedżer
Decyzje podejmujemy codziennie – o ludziach, procesach, priorytetach. Chcielibyśmy wierzyć, że są racjonalne i oparte na faktach. Rzeczywistość jest inna: znaczną część z nich podejmujemy na skróty, automatycznie, pod wpływem mechanizmów, których najczęściej nie jesteśmy świadomi. To nie jest słabość – to budowa ludzkiego mózgu. Ale menedżer, który o tym nie wie, zarządza iluzją, a nie rzeczywistością.
Która linia jest dłuższa?
Zanim przejdziemy do zarządzania, zacznijmy od prostego ćwiczenia. Wyobraź sobie dwie linie równej długości – jedną z grotami strzałek skierowanymi do środka, drugą z grotami skierowanymi na zewnątrz. Zdecydowana większość ludzi widzi je jako różne. To słynna iluzja Müllera-Lyera i ma jeden prosty wniosek: nasz mózg nie pokazuje nam obiektywnej rzeczywistości. Pokazuje nam jej interpretację.
I to samo dzieje się każdego dnia w pracy menedżera – tylko zamiast linii są ludzie, sytuacje, dane i decyzje.
Prawda nie jest oczywista – i rzadko jest jedna
Arystoteles definiował prawdę jako zgodność sądu z rzeczywistością. Brzmi prosto. Problem w tym, że każdy z nas patrzy na rzeczywistość przez inną soczewkę. Mamy różne doświadczenia, różne informacje, różne interesy i lęki. Dwie osoby patrzą na tę samą sytuację i widzą coś zupełnie innego. Obie są przekonane, że mają rację. I obie mogą ją mieć – każda ze swojej perspektywy.
W zarządzaniu to ma ogromne znaczenie. Szef, który ocenia sytuację wyłącznie ze swojej perspektywy – bez zatrzymania się i sprawdzenia, jak widzi ją pracownik, klient czy współpracownik – podejmuje decyzje oparte na niepełnym obrazie. I często nawet nie wie, że coś mu umknęło.
Czym są heurystyki i dlaczego działają cicho
Heurystyka to uproszczona reguła wnioskowania, którą stosujemy w sposób niemal automatyczny – a przez to bezrefleksyjny. Mózg lubi skróty, bo oszczędzają energię. Zamiast analizować każdą sytuację od zera, szuka podobieństw z tym, co już zna. „To wygląda jak tamta sytuacja sprzed roku – więc działam tak samo.” Czasem to działa świetnie. Czasem prowadzi prosto w ściankę.
Problem polega na tym, że heurystyki są niewidoczne. Nie myślisz: „aplikuj teraz skrót myślowy”. Po prostu wyciągasz wniosek – i on wydaje się oczywisty. Intuicyjny. Słuszny. I tu właśnie zaczyna się kłopot.
Jak błędy poznawcze działają w praktyce menedżerskiej
Wyobraź sobie, że zatrudniasz nowego pracownika. Na rozmowie kwalifikacyjnej robi świetne pierwsze wrażenie: pewny siebie, dobrze mówiący, energiczny. Podejmujesz decyzję w ciągu pierwszych kilku minut, a resztę rozmowy – nieświadomie – poświęcasz na szukanie potwierdzenia tej decyzji. To efekt halo: jedna pozytywna cecha rzutuje na całościową ocenę osoby.
Inny przykład. Masz w zespole pracownika, który kiedyś się spalił przy ważnym projekcie. Od tamtej pory – mimo że minął rok i dał sobie radę z kilkoma zadaniami – wciąż widzisz go przez pryzmat tamtego błędu. Nie dajesz mu wymagających zadań. Myślisz, że to ostrożność. Tak naprawdę to błąd atrybucji – oceniasz człowieka na podstawie jednego zdarzenia, ignorując cały dalszy kontekst.
Jeszcze jeden: masz już gotowe zdanie o tym, jak powinniśmy rozwiązać problem w firmie. Na spotkaniu zbierasz opinie zespołu. Słyszysz to, co chcesz usłyszeć. Argumenty niezgodne z Twoim pomysłem „nie brzmią przekonująco”. To błąd potwierdzenia: szukamy informacji, które potwierdzają to, w co już wierzymy.
20% myślenia, 80% automatyzmu
Badania nad procesami poznawczymi pokazują, że zdecydowana większość naszych codziennych decyzji podejmowana jest w trybie automatycznym – szybkim, intuicyjnym, oszczędnym energetycznie. Tryb analityczny, wolniejszy i bardziej refleksyjny, włączamy stosunkowo rzadko. Problem w tym, że menedżerowie często w ogóle nie zauważają, kiedy decyzja powinna być przemyślana głębiej – właśnie dlatego, że ten automatyczny tryb działa tak sprawnie i tak cicho.
To szczególnie niebezpieczne w sytuacjach, gdzie stawka jest wysoka: przy ocenie pracowników, podejmowaniu decyzji personalnych, reagowaniu na konflikty czy planowaniu zmian w organizacji. Właśnie tam heurystyki robią największe szkody – bo tam błąd kosztuje najwięcej.
Patrzymy na te same dane, a widzimy różne wnioski
To jeden z najczęściej pojawiających się problemów w zarządzaniu zespołem. Szef i pracownik omawiają ten sam projekt, te same wyniki, ten sam raport – i wychodzą z zupełnie inną oceną sytuacji. Każde z nich ma „dowody” na swoją rację. Każde jest szczerze przekonane, że obiektywnie patrzy na fakty.
Dzieje się tak, bo interpretacja danych zawsze przechodzi przez filtr doświadczeń, emocji i interesów. Menedżer, który rozumie ten mechanizm, nie pyta: „Kto ma rację?”. Pyta: „Co każde z nas widzi, a czego nie widzi?” I to jest jakościowa różnica w podejściu do zarządzania.
Praktyczne antidotum: zatrzymaj się przed decyzją
Nie ma jednego narzędzia, które wyeliminuje błędy poznawcze – to niemożliwe, ale można znacząco ograniczyć ich wpływ. Kilka nawyków, które naprawdę działają:
- Sprawdź dane, zanim ocenisz człowieka. Pierwsza interpretacja jest najczęściej wynikiem heurystyki, nie analizy. Zadaj sobie pytanie: „Co jeszcze mogło wpłynąć na tę sytuację?”
- Porównaj perspektywy. Zanim podejmiesz decyzję, która dotyczy innych, zapytaj ich, jak widzą sprawę. Nie żeby zmienić decyzję – żeby ją podjąć świadomie.
- Szukaj aktywnie kontrargumentów. Jeśli masz już gotową odpowiedź, to znak, że właśnie włączył się błąd potwierdzenia. Zapytaj: „Co przemawia przeciwko temu?”
- Oddziel człowieka od sytuacji. Jedno potknięcie nie definiuje pracownika. Jeden dobry występ też nie.
- Zwalniaj przy ważnych decyzjach. Im większa stawka, tym więcej powodów, żeby nie działać natychmiast. Pauza to nie słabość. To jeden z najskuteczniejszych instrumentów menedżerskich.
Zarządzaj faktami, nie iluzją
Najlepsi menedżerowie, których miałem okazję obserwować w praktyce, mają jedną wspólną cechę: potrafią się zatrzymać. Nie działają odruchowo. Zadają dodatkowe pytania. Potrafią powiedzieć: „Byłem w błędzie, bo nie miałem pełnego obrazu” – i to nie obniża ich autorytetu, lecz buduje wiarą zaufanie w zespole.
Świadomość własnych błędów poznawczych nie jest luksusem dla filozofów.
To konkretna kompetencja zarządcza, która przekłada się na jakość decyzji, na relacje w zespole i – ostatecznie – na wyniki firmy. W świecie, gdzie informacji jest coraz więcej, a czas na decyzje coraz krótszy, menedżer, który rozumie, jak działa jego własny mózg, ma realną przewagę.
Bo zarządzać można na dwa sposoby: reagować na to, co wydaje się prawdą – albo sprawdzać, co nią jest.
