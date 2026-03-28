Twój mózg kłamie – i przez to popełniasz błędy jako menedżer

Decyzje podejmujemy codziennie – o ludziach, procesach, priorytetach. Chcielibyśmy wierzyć, że są racjonalne i oparte na faktach. Rzeczywistość jest inna: znaczną część z nich podejmujemy na skróty, automatycznie, pod wpływem mechanizmów, których najczęściej nie jesteśmy świadomi. To nie jest słabość – to budowa ludzkiego mózgu. Ale menedżer, który o tym nie wie, zarządza iluzją, a nie rzeczywistością.

Która linia jest dłuższa?

Zanim przejdziemy do zarządzania, zacznijmy od prostego ćwiczenia. Wyobraź sobie dwie linie równej długości – jedną z grotami strzałek skierowanymi do środka, drugą z grotami skierowanymi na zewnątrz. Zdecydowana większość ludzi widzi je jako różne. To słynna iluzja Müllera-Lyera i ma jeden prosty wniosek: nasz mózg nie pokazuje nam obiektywnej rzeczywistości. Pokazuje nam jej interpretację.

Złudzenie Müllera-Lyera: obie linie mają tę samą długość. Mózg mówi co innego. Źródło zewnętrzne

I to samo dzieje się każdego dnia w pracy menedżera – tylko zamiast linii są ludzie, sytuacje, dane i decyzje.

Prawda nie jest oczywista – i rzadko jest jedna

Arystoteles definiował prawdę jako zgodność sądu z rzeczywistością. Brzmi prosto. Problem w tym, że każdy z nas patrzy na rzeczywistość przez inną soczewkę. Mamy różne doświadczenia, różne informacje, różne interesy i lęki. Dwie osoby patrzą na tę samą sytuację i widzą coś zupełnie innego. Obie są przekonane, że mają rację. I obie mogą ją mieć – każda ze swojej perspektywy.

W zarządzaniu to ma ogromne znaczenie. Szef, który ocenia sytuację wyłącznie ze swojej perspektywy – bez zatrzymania się i sprawdzenia, jak widzi ją pracownik, klient czy współpracownik – podejmuje decyzje oparte na niepełnym obrazie. I często nawet nie wie, że coś mu umknęło.

Czym są heurystyki i dlaczego działają cicho

Heurystyka to uproszczona reguła wnioskowania, którą stosujemy w sposób niemal automatyczny – a przez to bezrefleksyjny. Mózg lubi skróty, bo oszczędzają energię. Zamiast analizować każdą sytuację od zera, szuka podobieństw z tym, co już zna. „To wygląda jak tamta sytuacja sprzed roku – więc działam tak samo.” Czasem to działa świetnie. Czasem prowadzi prosto w ściankę.

Problem polega na tym, że heurystyki są niewidoczne. Nie myślisz: „aplikuj teraz skrót myślowy”. Po prostu wyciągasz wniosek – i on wydaje się oczywisty. Intuicyjny. Słuszny. I tu właśnie zaczyna się kłopot.

Jak błędy poznawcze działają w praktyce menedżerskiej

Wyobraź sobie, że zatrudniasz nowego pracownika. Na rozmowie kwalifikacyjnej robi świetne pierwsze wrażenie: pewny siebie, dobrze mówiący, energiczny. Podejmujesz decyzję w ciągu pierwszych kilku minut, a resztę rozmowy – nieświadomie – poświęcasz na szukanie potwierdzenia tej decyzji. To efekt halo: jedna pozytywna cecha rzutuje na całościową ocenę osoby.

Szybkie i wolne myślenie – dwa tryby pracy mózgu według Kahnemana. Źródło zewnętrzne

Inny przykład. Masz w zespole pracownika, który kiedyś się spalił przy ważnym projekcie. Od tamtej pory – mimo że minął rok i dał sobie radę z kilkoma zadaniami – wciąż widzisz go przez pryzmat tamtego błędu. Nie dajesz mu wymagających zadań. Myślisz, że to ostrożność. Tak naprawdę to błąd atrybucji – oceniasz człowieka na podstawie jednego zdarzenia, ignorując cały dalszy kontekst.

Jeszcze jeden: masz już gotowe zdanie o tym, jak powinniśmy rozwiązać problem w firmie. Na spotkaniu zbierasz opinie zespołu. Słyszysz to, co chcesz usłyszeć. Argumenty niezgodne z Twoim pomysłem „nie brzmią przekonująco”. To błąd potwierdzenia: szukamy informacji, które potwierdzają to, w co już wierzymy.

20% myślenia, 80% automatyzmu

Badania nad procesami poznawczymi pokazują, że zdecydowana większość naszych codziennych decyzji podejmowana jest w trybie automatycznym – szybkim, intuicyjnym, oszczędnym energetycznie. Tryb analityczny, wolniejszy i bardziej refleksyjny, włączamy stosunkowo rzadko. Problem w tym, że menedżerowie często w ogóle nie zauważają, kiedy decyzja powinna być przemyślana głębiej – właśnie dlatego, że ten automatyczny tryb działa tak sprawnie i tak cicho.

To szczególnie niebezpieczne w sytuacjach, gdzie stawka jest wysoka: przy ocenie pracowników, podejmowaniu decyzji personalnych, reagowaniu na konflikty czy planowaniu zmian w organizacji. Właśnie tam heurystyki robią największe szkody – bo tam błąd kosztuje najwięcej.

Patrzymy na te same dane, a widzimy różne wnioski

To jeden z najczęściej pojawiających się problemów w zarządzaniu zespołem. Szef i pracownik omawiają ten sam projekt, te same wyniki, ten sam raport – i wychodzą z zupełnie inną oceną sytuacji. Każde z nich ma „dowody” na swoją rację. Każde jest szczerze przekonane, że obiektywnie patrzy na fakty.

Dzieje się tak, bo interpretacja danych zawsze przechodzi przez filtr doświadczeń, emocji i interesów. Menedżer, który rozumie ten mechanizm, nie pyta: „Kto ma rację?”. Pyta: „Co każde z nas widzi, a czego nie widzi?” I to jest jakościowa różnica w podejściu do zarządzania.

Praktyczne antidotum: zatrzymaj się przed decyzją

Nie ma jednego narzędzia, które wyeliminuje błędy poznawcze – to niemożliwe, ale można znacząco ograniczyć ich wpływ. Kilka nawyków, które naprawdę działają:

Sprawdź dane, zanim ocenisz człowieka. Pierwsza interpretacja jest najczęściej wynikiem heurystyki, nie analizy. Zadaj sobie pytanie: „Co jeszcze mogło wpłynąć na tę sytuację?”

Porównaj perspektywy. Zanim podejmiesz decyzję, która dotyczy innych, zapytaj ich, jak widzą sprawę. Nie żeby zmienić decyzję – żeby ją podjąć świadomie.

Szukaj aktywnie kontrargumentów. Jeśli masz już gotową odpowiedź, to znak, że właśnie włączył się błąd potwierdzenia. Zapytaj: „Co przemawia przeciwko temu?”

Oddziel człowieka od sytuacji. Jedno potknięcie nie definiuje pracownika. Jeden dobry występ też nie.

Zwalniaj przy ważnych decyzjach. Im większa stawka, tym więcej powodów, żeby nie działać natychmiast. Pauza to nie słabość. To jeden z najskuteczniejszych instrumentów menedżerskich.

Zarządzaj faktami, nie iluzją

Najlepsi menedżerowie, których miałem okazję obserwować w praktyce, mają jedną wspólną cechę: potrafią się zatrzymać. Nie działają odruchowo. Zadają dodatkowe pytania. Potrafią powiedzieć: „Byłem w błędzie, bo nie miałem pełnego obrazu” – i to nie obniża ich autorytetu, lecz buduje wiarą zaufanie w zespole.

Świadomość własnych błędów poznawczych nie jest luksusem dla filozofów.

To konkretna kompetencja zarządcza, która przekłada się na jakość decyzji, na relacje w zespole i – ostatecznie – na wyniki firmy. W świecie, gdzie informacji jest coraz więcej, a czas na decyzje coraz krótszy, menedżer, który rozumie, jak działa jego własny mózg, ma realną przewagę.

Bo zarządzać można na dwa sposoby: reagować na to, co wydaje się prawdą – albo sprawdzać, co nią jest.